Koopmeiners en Scamacca nemen met Atalanta goed resultaat mee voor return in Italië

Olympique Marseille en Atalanta Bergamo hebben in hun eerste halve finalewedstrijd van de Europa League met 1-1 gelijk gespeeld. Beide doelpunten vielen in de eerste helft. Teun Koopmeiners was de aangever bij de openingstreffer van Gianluca Scamacca. Niel lang daarna tekende Chancel Mbemba voor de gelijkmaker.

In de kwartfinale waren zowel Olympique Marseille (tegen Benfica) als Atalanta Bergamo (Liverpool) niet de favoriet, maar schakelden zij de Europese grootmachten wel uit en kwamen daardoor voor het eerst tegenover elkaar te staan. Olympique Marseille werd al tien keer landskampioen en was in 1993 de eerste winnaar van de Champions League. Atalanta Bergamo timmert al jaren aan de weg en was actief in de Champions League. Met een Coppa Italia, zes kampioenschappen in de Serie B en één titel in de Serie C ontbreekt is de prijzenkast van La Dea nog niet bepaald gevuld. De Europa League zo dan ook een welkome aanvulling zijn en een beloning voor het goede voetbal en beleid dat gevoerd wordt.

Artikel gaat verder onder video

Maar eerst dus nog de halve finale. Atalanta, met de Nederlander Marten de Roon en Teun Koopmeiners in de basis, kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong via oud-PEC Zwolle-spits Gianluca Scamacca. Met zijn assist poetste Koopmeiners zijn cv, waar veel Engelse belangstelling, voor is nog wat verder op. Aderlating voor de Italianen was daarna het uitvallen met een hamstringblessure van Sead Kolaŝinac. De Roon kwam daardoor in de achterste lijn van Atalanta te spelen. De volgende tegenslag voor de gasten was de gelijkmaker van Chancel Mbemba. De verdediger van Marseille, nog scorend tegen Ajax in de groepsfase, schoot via de binnenkant van de paal raak. Vlak voor de pauze kreeg Pierre-Emerick Aubameyang dé kans om zijn ploeg op voorsprong te schieten.

De doorgaans zo trefzekere aanvaller schoof de bal na een snelle counter naast het Italiaanse doel. Na de pauze zette de thuisclub aan zonder tot echt grote kansen te komen. Na ruim een uur spelen leek L’OM toch op voorsprong te komen via Ismaila Sarr, maar in de inleidende aanval stond Luis Henrique buitenspel.

Atalanta was af en toe wel dreigend, maar kwam niet veel kansen. De Roon speelde weer een degelijke wedstrijd en Koopmeiners was zoals altijd zuiver met zijn passes. Echt hun stempel op de wedstrijd drukken konden onze landgenoten niet. Al stond Koopmeiners wel aan de basis van de openingstreffer. De Fransen drongen steeds meer aan. Kort na zijn invalbeurt schoot Marseille-invaller Azzedine Ounahi de bal tegen de lat. In de slotfase mocht Hans Hateboer nog zijn opwachting maken. Gescoord werd er niet meer al schoot Atalanta-invaller Aleksey Miranchuk in de laatste minuut van de officiële speeltijd nog rakelings naast.

Volgende week is de return in Bergamo, waar de finalist bekent zal worden die op 22 mei mag aantreden in de finale in Dublin tegen de winaar van AS Roma – Bayer Leverkusen.

