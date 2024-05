Bayer Leverkusen kan Europa League-finale ruiken na indrukwekkend optreden in Rome

Met een 0-2 overwinning op AS Roma heeft Bayer Leverkusen goede papieren om de Europa League-finale te halen. In een attractieve wedstrijd was het een enorme fout van Rick Karsdorp die de openingstreffer van Florian Wirtz inleidde, waarna Robert Andrich de voorsprong met een geweldig afstandsschot vergrootte. Daarmee hebben de Duitsers nog zes wedstrijden te gaan voor een ongeslagen seizoen.

Bayer Leverkusen is dit jaar bezig aan een ware Houdini-act. De Duitse kampioen leek dit seizoen al verscheidene keren tegen een verlies aan te lopen, maar door maar liefst 29 doelpunten na de tachtigste minuut zijn die Werkself nog steeds ongeslagen. Als de ploeg van Xabi Alonso ook in de maximaal zeven duels die nog volgen zonder nederlaag blijft, is dat een unicum in de vijf grote Europese competities. Het elftal van de 42-jarige oefenmeester moest in de halve finale van de Europa League daarvoor afrekenen met het AS Roma van Daniele Rossi, dat vorig jaar nog een maatje te sterk bleek. Bij de Romeinen stond Rick Karsdorp, terwijl aan de andere kant Jeremie Frimpong mocht beginnen.

De watervlugge wingback kon uitbreken na een handige steekpass van Florian Wirtz, maar schoot de bal na een dikke twintig minuten in het zijnet. In de beginfase waren Amine Adli en Granit Xhaka na een fout van Rick Karsdorp reeds gevaarlijk geweest, maar de Romeinse verdediging blokten de pogingen van beide spelers handig. Ook op de rest van het veld hadden die Werkself grote moeite met het verdedigende werk van de Italianen, die hoog druk zetten en het voetballen lastig maakten. Dit leidde ook tot foutjes bij de Duitse kampioen. Zo schatte Jonathan Tah een hoge bal richting Romelu Lukaku verkeerd in en moest hij dit bekopen met een gele kaart. Even later legde de potige verdediger het in een kopduel af tegen de Belgische spits, maar zag de poging tegen de lat uiteen spatten.

De ruimtes waren inmiddels groter geworden, waardoor zowel de attractiviteit van de wedstrijd als het baltempo ten goede kwam. Roma had iets meer balbezit en probeerde met zorgvuldig combinatiespel het doel van bekerkeeper Matej Kovar te vinden, terwijl Leverkusen soms iets meer op de uitbraak leunde en een meer directe spelopvatting had. Uiteindelijk kwamen de bezoekers na een klein halfuur op voorsprong na een enorme fout van Karsdorp. De 29-jarige back gleed uit in duel met Alex Grimaldo, waarna de Spaanse back Wirtz in staat stelde de openingstreffer binnen te prikken. Even later kreeg de talentvolle middenvelder een kans om de voorsprong te vergroten na een goede actie van Frimpong, maar hij stuitte op de vuisten van Mile Svilar.

In de eerste helft was Frimpong nog tweemaal dreigend. Zijn eerste poging vloog rakelings naast, waarna hij kort voor rust een levensgrote mogelijkheid verprutste door de bal niet vol te raken. Leverkusen kende verscheidene man-meer-situaties, maar speelde deze niet goed uit. Aan de andere kant noteerde Roma via Lorenzo Pellegrini een aardige kans, maar waren de Romeinen voornamelijk bezig met het frustreren van de tegenstander. Ze maakten handige overtredingen en gingen eenvoudig liggen, iets waar de scheidsrechter niet altijd raad mee leek te weten.

Enkele seconden na het eerste fluitsignaal was de thuisploeg wel dreigend, maar Karsdorp en Bryan Cristante maaiden beiden over een gevaarlijke voorzet heen. Vervolgens konden zowel Piero Hincapie als Cristante hun kopballen niet genoeg richting meegeven om tot een doelpunt te komen. Het was een open tweede helft waarin het spel in een aanzienlijk tempo op en neer ging. Roma poogde hierin de dominante ploeg te zijn, maar door het weggeven van de nodige ruimtes waren het de bezoekers die de meeste dreiging toonden. Pogingen van ‘Neverlosen’ vlogen echter over of werden geblokt, waarmee het lang duurde voordat in de tweede helft de eerste poging tussen de palen viel.

Het schot van Andrich ging met nog een dik kwartier op de klok wel richting de goal en kon niet worden gestopt door Svilar. Nadat Grimaldo het halve veld overstak legde Leverkusen de bal driemaal terug, waarna de 29-jarige middenvelder de bal prachtig in de kruising stuurde. In de slotfase deed Roma er vervolgens alles aan om een aansluitingstreffer te forceren. Invaller Serdar Azmoun, nota bene verhuurd door Leverkusen aan Roma, kreeg een enorme kans, maar kon geen kracht aan zijn schot meegeven. In de laatste minuut faalde ook Tammy Abraham, nadat Matej Kovar volledig mistastte. Uiteindelijk bleef het zo bij 0-2, waardoor Leverkusen een goede uitgangspositie heeft om de finale van de Europa League te bereiken.

