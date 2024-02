Driessen ziet één speler in aanloop naar EK met Oranje volledig door het ijs zakken bij PSV tegen Dortmund

heeft dinsdagavond een uitstekende indruk achtergelaten in het Philips Stadion, zo stelt Valentijn Driessen in zijn column voor De Telegraaf. De journalist verwacht dat als Malen in zijn huidige vorm blijft presteren, de aanvaller een zekerheidje is voor bondscoach Ronald Koeman voor het EK Voetbal in Duitsland van aankomende zomer. In tegenstelling tot Malen maakte een slechte indruk op de verslaggever.

In zijn column maakt Driessen duidelijk dat het tot aan de gelijkmaker van Luuk de Jong voornamelijk de wedstrijd van Malen was in het Philips Stadion, maar niet de van Borussia Dortmund-linksback Maatsen. De verdediger kwam in de winter over van Chelsea, maar maakte op de columnist een slechte indruk: "Hij zat een aantal keer bij de selectie van Oranje maar wacht nog op zijn debuut. Tegen PSV liet de door Chelsea opgeleide linksachter een hele matige indruk achter. Of hij verspeelde de bal of maakte de verkeerde keuzes. Zijn trainer nam hem nog even apart zonder enig resultaat", schrijft Driessen, die verwacht dat Koeman niet onder de indruk zal zijn geweest van Maatsen.

Artikel gaat verder onder video

Hoe anders is dat met Malen, die volgens Driessen een uitstekende wedstrijd speelde tegen zijn oude club PSV: "Ongetwijfeld tot genoegen van bondscoach Ronald Koeman. De Nederlander had een vrije rol en was door zijn coach Edin Terzic gevrijwaard van zijn verdedigende taken ten opzichte van Sergiño Dest. De Amerikaan denderde ouderwets op en neer langs de zijlijn, maar kwam een stap tekort in de 24e minuut om de international van Oranje van het scoren te houden. Bij ieder Duits gevaar was Malen betrokken", constateert Driessen, die dinsdag zag dat Malen tot de grote meneren van Borussia Dortmund behoort.

Tot slot laat de verslaggever van De Telegraaf zich ook nog kort uit over het penaltymoment, waar dinsdagavond veel over te doen was. Driessen vindt dat de scheidsrechter de verkeerde beslissing heeft genomen: "Gelukkig voor PSV had scheidsrechter Srdjan Jovanovic een cadeautje in de vorm van een strafschop in petto voor De Jong. Anders zouden Bosz & co met een 1-0 nederlaag aan de aftrap staan bij de return op 13 maart in het Signal Iduna Park."