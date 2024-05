Stadionspeaker Roda JC verontschuldigt zich: 'Er stonden mensen te huilen naast me'

Stadionspeaker Wim Frijns van Roda JC heeft vrijdagavond na de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur zijn verhaal gedaan over de ronduit bizarre taferelen na het laatste fluitsignaal. Bijna iedereen in het stadion met een geelzwart hart dacht dat Roda JC was gepromoveerd naar de Eredivisie, maar door de late gelijkmaker van FC Groningen op bezoek bij Telstar vindt de beslissing volgende week pas plaats. Frijns moest de supporters van Roda JC het slechte nieuws brengen, nadat hij naar eigen zeggen door een ander persoon op het verkeerde been was gezet.

De voorlaatste speelronde in de Keuken Kampioen Divisie zal menig voetballiefhebber nog lang blijven heugen. Willem II verzekerde zich dankzij een heel laat doelpunt van Michael de Leeuw tegen FC Dordrecht van een terugkeer naar de Eredivisie. Roda JC hoopte promotie naar het hoogste niveau ook alvast veilig te stellen en was heel hard op weg. De Limburgers zegevierden zelf met 2-0 tegen SC Cambuur, terwijl concurrent FC Groningen op bezoek bij Telstar afstevende op een nederlaag. Roda JC-supporters begonnen alvast feest te vieren en betraden zelfs het veld, ware het niet dat FC Groningen diep in de blessuretijd de gelijkmaker produceerde.

Die kwam in Kerkrade echter niet meteen door. “Het is altijd moeilijk om supporters rustig te houden en dan kun je praten als Brugman, maar dat is lastig natuurlijk”, reageerde Frijns na afloop voor de camera van ESPN. “Toen heb ik moeten melden, en dat kreeg ik ook aangegeven, dat het 1-1 was geworden in de 95e minuut. Wat een geluk die lui.” Maar daarmee was het feest nog niet gedaan. “Op een gegeven moment ontstond er een situatie dat iedereen begon te juichen en te springen. Iedereen kwam het veld op, de spelers kwamen uit de kleedkamer. Toen vroeg ik aan iemand: wat is er aan de hand?” Frijns kreeg als antwoord dat Telstar opnieuw op voorsprong was gekomen en het daar dus 2-1 was geworden. “Maar dat was het dus niet.”

Frijns erkent dat hij een grote fout heeft gemaakt. “Ik had het dus eigenlijk beter moeten verifiëren, maar het internet hier is erg slecht en er was niemand in de buurt. Allemaal supporters om me heen, dus toen ben ik maar op de persoon afgegaan die het zei. Even later zei hij dat die goal was afgekeurd, dat heb ik dan maar omgeroepen.” Maar er was bij Telstar - FC Groningen helemaal geen doelpunt afgekeurd. “Ik zal wel de gebeten hond zijn… Ik kan er ook niks aan veranderen. Er stonden mensen te huilen naast me, iedereen was helemaal in extase. Dan kan zoiets gebeuren. Het was één groot feest zijn. Het zal mijn fout zijn.”

Voor Roda JC kan het volgende week alsnog feest zijn. De Limburgers reizen vrijdag als nummer twee af naar Groningen. Het verschil tussen beide ploegen is momenteel drie punten. Roda JC heeft aan een punt genoeg om te promoveren, bij een nederlaag is het FC Groningen dat dankzij een beter doelsaldo rechtstreeks terugkeert op het hoogste niveau. Bij een zege heeft Roda JC ook nog kans om kampioen te worden. Daarbij is het wel afhankelijk wat koploper en het al gepromoveerde Willem II op eigen veld doet tegen Telstar.

Krankzinnige taferelen: Roda-fans denken dat promotie binnen is en bestormen veld, maar dan blijkt de stadionspeaker een foutje te hebben gemaakt... 🫢#rodcam pic.twitter.com/BmDfhU01gU — ESPN NL (@ESPNnl) May 3, 2024

