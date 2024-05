Ron Jans onthult iets ongebruikelijks te hebben gedaan na wangedrag van eigen fans

Ron Jans heeft zondagmiddag na de pijnlijke nederlaag in de finale van de play-offs om Europees voetbal tegen Go Ahead Eagles besloten het publiek van FC Utrecht niet te bedanken. Ondanks het allergrootste gedeelte van de fans volgens de coach voor een prachtige sfeer hebben gezorgd, zat het wangedrag van de supporters van de Domstedelingen de trainer dwars.

"Ik had op het moment niet de kracht om het publiek op het veld te bedanken", gaf Jans na afloop van de verloren wedstrijd tegen de Deventer ploeg toe tegenover Voetbal International: "Omdat ik vond dat een aantal iets deed dat gewoon écht niet kan. Die moeten van het voetbal afblijven. Daar wil ik stelling tegen nemen", benadrukt de trainer, die vol lof was over alle andere supporters in Stadion Galgenwaard: "Fantastisch! Echt geweldig publiek, maar ze moeten niet doen wat op het laatst is gebeurd."

Artikel gaat verder onder video

De incidenten in het stadion, niet alleen bij FC Utrecht maar ook bij andere clubs in Nederland, storen Jans: "Daar moeten we echt iets aan doen. Anders moeten we maar, al hou ik daar niet zo van, harder optreden. Deze personen eruit pikken en nooit meer in het stadion toelaten", vindt Jans.

Toen de trainer van de Domstedelingen Voetbal International en andere media te woord stond, ging het buiten het stadion ook gruwelijk mis. Er werd nabij Stadion Galgenwaard met stenen gewond en agenten liepen verwondingen op. Het werd op die manier een gitzwarte zondag voor FC Utrecht.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Vier Eredivisieclubs wachten zelfde soort ineenstorting als Vitesse: ‘Serieuze zorgenkindjes’

Net als Vitesse zijn er nog vier andere clubs in de Eredivisie die een ‘riskant beleid voeren’. Het zou gaan om FC Utrecht, NEC, FC Volendam en Fortuna Sittard.