Ron Jans gooit direct na duel tegen Feyenoord eigen speler voor de bus wegens hele domme beslissing

Ron Jans baalt van de nederlaag van FC Utrecht tegen Feyenoord. De coach van de Domstedelingen zag zijn ploeg vroegtijdig op een 0-2 voorsprong komen, maar dat werd in het tweede bedrijf uit handen gegeven. Een beslissing van Othman Boussaid zorgde na afloop in gesprek met ESPN bij de meeste ergernis voor Jans.

"Je staat met 0-2 voor, maar er was nog een hele poos te spelen", begint de coach van FC Utrecht in gesprek met Hans Kraay junior. "Dan valt er een zwabberbal, een mooie goal, en dan ga je daarmee de rust in. Toen hebben we gezegd: we gaan niet alleen maar terug, we moeten ook die derde goal maken. Daar was Feyenoord toch te sterk voor. Wij moesten te ver terug, dat was geen opdracht", maakt Jans duidelijk. "Als mensen dat denken, dan hebben ze misschien niet gevoetbald.

Wat Jans gedurende de wedstrijd tegen Feyenoord het meeste stoorde, was een beslissing van Boussaid in de slotfase van de wedstrijd: "We krijgen een vrije trap op de helft van Feyenoord, wij geven de bal breed en zij kunnen 4-2 maken. Dat begrijp ik niet, dan moet je de bal in zestien gooien", zegt Jans, die Boussaid voor een korte oplossing zag kiezen, waarna een andere Utrechter de fout inging: "Toen was de wedstrijd voorbij, van dat moment baal ik eigenlijk het meeste. Een hele domme beslissing."