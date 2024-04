Van der Gijp heeft advies voor Feyenoord: ‘Hem twee jaar opleiden als assistent en vervolgens hoofdtrainer maken’

Als het aan Johan Derksen ligt, wordt Ron Jans de opvolger van Arne Slot bij Feyenoord, laat hij weten in Vandaag Inside. René van der Gijp denkt dat Robin van Persie zijn assistent moet worden, om twee jaar later zelf voor de groep te gaan staan.

“Ik denk Ron Jans, als je in Nederland iemand zoekt”, begint Derksen wanneer Wilfred Genee vraagt wie Slot zou moeten opvolgen. “Jans heeft het bij Twente ontzettend goed gedaan en doet het nu bij Utrecht ontzettend goed. Hij is ook een rustige en verstandige man.” Van der Gijp is het eens met die suggestie, maar wil daar wel nog wat aan toevoegen: “Ron Jans met Van Persie, dat zou ik zeggen. Laat Van Persie lekker twee jaar met Ron Jans meelopen.”

Van Persie ligt momenteel op pole position om hoofdtrainer te worden bij sc Heerenveen, maar Derksen denkt dat hij daar niet aan moet beginnen. “Dat is beter dan in die slangenkuil in Heerenveen”, reageert hij op de suggestie. Van der Gijp denkt dat Heerenveen zichzelf overschat. De Friezen staan op dit moment tiende in de Eredivisie en zijn volgens de oud-voetballer de enige club in de middenmoot die ontevreden is met waar ze staan. “Ik zeg je, tiende is een prima plek voor Heerenveen”, geeft hij aan. “Ik heb ze zat zien spelen dit jaar en met een beetje pech wordt je veertiende. Dan heb je het gewoon kut gedaan.”

Van der Gijp denkt dan ook dat Van Persie er goed aan doet om bij Feyenoord te blijven. “Ik zou dan Ron Jans pakken als hoofdtrainer en Van Persie als assistent”, geeft de oud-voetballer aan. “Hem vervolgens twee jaar opleiden en het overnemen. Dat is voor die jongen veel beter”, besluit hij.

