Ron Jans is woedend en stapt in 44e minuut met harde woorden op Clay Ruperti af

Ron Jans heeft zich zondagmiddag in de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Utrecht uitgelaten over een De Kuip-effect, nadat scheidsrechter Allard Lindhout in zijn ogen een verkeerde beslissing nam. Het zorgde ervoor dat een boze Jans met duidelijke bewoordingen richting vierde official Clay Ruperti liep.

De boosheid bij Jans ontstond nadat Bart Nieuwkoop na een duel met Souffian El Karouani een vrije trap meekreeg en de verdediger van Feyenoord daarna boos reageerde op de linksback van FC Utrecht. Lindhout sprak El Karouani vervolgens vermanend toe, wat voor irritatie zorgde bij Jans. Met zichtbare woede stapte de coach van de Domstedelingen op de vierde official van dienst af: scheidsrechter Ruperti.

Artikel gaat verder onder video

"Hé", schreeuwt Jans richting de vierde man. "Dit is weer echt een Kuip-effect", doelt de coach van FC Utrecht op een beslissing van de scheidsrechter, die in de ogen van de oefenmeester beïnvloed wordt door de sfeer in De Kuip. "Dit is echt weer het Kuip-effect", zegt Jans nogmaals tegen Ruperti, die rustig reageert op de coach van FC Utrecht.

Het resterende gedeelte van het gesprek is niet geregistreerd op ESPN, maar Jans maakte de vierde official duidelijk dat hij van mening is dat scheidsrechter Lindhout zich in de eerste helft laat inpakken door het publiek van Feyenoord.





