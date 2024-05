FC Utrecht komt met geweldig nieuws over routinier Jens Toornstra

FC Utrecht maakt bekend de optie in het contract van middenvelder te hebben gelicht. De 35-jarige routinier, die bezig is aan zijn tweede periode in de Domstad, zal derhalve ook komend seizoen deel uitmaken van de selectie van trainer Ron Jans.

In januari 2013 tekende Toornstra voor het eerst bij FC Utrecht, dat de middenvelder voor bijna een miljoen euro overnam van ADO Den Haag. Na anderhalf seizoen sloeg Feyenoord toe, en verkaste Toornstra voor 3,5 miljoen euro naar De Kuip. Bij de Stadionclub werd de middenvelder kampioen van Nederland, won hij twee keer de KNVB Beker én groeide hij uit tot international voor het Nederlands elftal, waarvoor hij uiteindelijk vier interlands zou spelen. In de zomer van 2022 keerde Toornstra, die onder Arne Slot niet zeker was van een basisplaats, transfervrij terug in Utrecht.

In Stadion Galgenwaard is Toornstra wél weer een vaste waarde. Namens FC Utrecht kwam hij dit seizoen in alle competities 31 keer in actie, waarvan 21 keer als basisspeler. In totaal scoorde hij daarin vier keer, daarnaast leverde hij zeven maal de assist bij een treffer van een teamgenoot. Begin dit jaar gingen er evenwel geruchten rond over een terugkeer naar zijn eerste profclub, ADO, maar leek de routinier zelf meer te voelen voor een langer verblijf bij zijn huidige club.

Met de contractverlenging op zak kan Toornstra zijn indrukwekkende aantal van 557 wedstrijden in de Eredivisie volgend seizoen nóg verder opkrikken. "Hij kent als geen ander het klappen van de zweep in de Eredivisie en is nu nog net zo fit als tijdens zijn eerste periode bij FC Utrecht. Zijn statistieken zijn ronduit indrukwekkend", zegt technisch directeur Jordy Zuidam op de clubsite. "Jens heeft een grote staat van dienst, maar stelt zichzelf altijd volledig in dienst van de ploeg: een teamplayer, die nog wekelijks van waarde is voor het elftal. Binnen en buiten het veld. Hij is bovendien een voorbeeld voor de jongere spelers. We zijn blij dat we ook komend seizoen over hem kunnen beschikken", besluit Zuidam.

