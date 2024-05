Alan Shearer zet Erik ten Hag live op televisie op zijn plek na misplaatst verwijt

Erik ten Hag is van mening dat hij en zijn spelers van Manchester United de afgelopen tijd oneerlijk zijn behandeld door de Engelse media. Dat zei de Nederlandse trainer van de grootmacht na de 1-2 zege op Manchester City in de FA Cup-finale.

United legde zaterdag dankzij doelpunten van Alejandro Garnacho en Kobbie Mainoo beslag op de FA Cup. Ten Hag schoof na afloop voor de camera van de BBC aan bij onder anderen Gary Lineker en Alan Shearer. Lineker vroeg de oefenmeester of hij het ‘gevoel heeft dat hij oneerlijk is behandeld door de media’. “Dat denk ik wel. Zowel het team als ikzelf. Dat behandeling was niet goed”, reageerde Ten Hag verwijtend.

De coach liet vervolgens een stilte vallen, waardoor Shearer zijn kans schoon zag om te reageren: “Het enige wat ik daarop wil zeggen is dat je vandaag een ploeg had met een goede mentaliteit en kwaliteit. Dat is dit seizoen niet altijd het geval geweest. Je zult dus begrijpen waarom we je soms bekritiseerd hebben”, zei de oud-spits, die Ten Hag vervolgens nog eens fijntjes wees op de erbarmelijke prestaties van Manchester United in de Premier League dit seizoen: “Als je elke week dit had laten zien, dan was je niet als achtste geëindigd.”

Ten Hag zocht vervolgens naar excuses om de achtste prestaties in de Premier League te verklaren. “We hadden de spelers niet. Jij hebt gelijk: we hebben niet altijd goed gespeeld, zeker niet. Maar we moesten voortdurend compromissen sluiten. Je kunt dan niet het voetbal spelen dat je wil spelen. Ik zit hier nu twee jaar: ik denk dat ik drie of vier keer gebruik heb kunnen maken van een volledige selectie. Vandaag opnieuw niet”, aldus Ten Hag.

