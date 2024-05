Nuri Sahin volgt Arne Slot niet op bij Feyenoord, ook alle Nederlandse kandidaten vallen af

Nuri Sahin wordt niet de nieuwe hoofdtrainer van Feyenoord, zo meldt het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl maandagochtend. Volgens het medium lijkt de Turkse trainer te zijn afgevallen voor de openstaande vacature in De Kuip en hetzelfde geldt voor alle Nederlandse kandidaten die op het lijstje van Dennis te Kloese stonden.

De berichtgeving van 1908.nl is tegenstrijdig ten opzichte van het nieuws van het Algemeen Dagblad, dat maandag schreef dat Dick Schreuder, Graham Potter, Brian Priske en Sahin op de shortlist zouden staan. Sahin en Schreuder zouden volgens 1908.nl geen kandidaten meer zijn, terwijl Priske dat wel is. Over Potter, die ook in beeld was als nieuwe trainer van Ajax, wordt in het artikel niets geschreven.

Duidelijk is volgens de doorgaans betrouwbare supporterswebsite dat er een buitenlandse trainer aan de slag gaat in Rotterdam-Zuid: "Geen enkele Nederlander is door de selectie en werving van de Rotterdamse club gekomen en Sahin lijkt afgevallen", valt er te lezen.

Momenteel is Feyenoord nog niet concreet voor een nieuwe trainer, maar de Rotterdammers hopen over ongeveer een week een definitieve opvolger van Arne Slot te kunnen presenteren.

