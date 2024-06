Belgische media zien 'rampdag' voor Rode Duivels: 'Met het mes op de keel richting zaterdag'

De eerste wedstrijd van België op het EK 2024 eindigde in een grote teleurstelling voor de Rode Duivels. In Frankfurt werd met 0-1 van Slowakije verloren. De Belgische media trekken dan ook pijnlijke conclusies voor de mannen van bondscoach Domenico Tedesco. Dit is hoe de pers van onze zuiderburen heeft gereageerd op de matige start in duitsland.

“Rampmiddag voor Rode Duivels: België verliest EK-opener tegen Slovakije na frustrerend kansenfestival”, kopte Sporza na de wedstrijd. “Alles wat mis kón gaan, liep ook verkeerd. De Rode Duivels zijn met een enorme kater aan het EK begonnen na een verrassende nederlaag tegen Slovakije. Door een jeugdzonde van Doku kwam België vroeg op achterstand, maar kansen om die scheve situatie recht te zetten waren er nadien genoeg. Alleen misten de Duivels een handvol mogelijkheden én zagen ze twee goals afgekeurd. De Belgen trekken zaterdag meteen met het mes op de keel richting tweede groepsmatch tegen Roemenië”, schreef het medium.

“België begint dramatisch aan EK en verliest van Slovakije na twee afgekeurde goals van Lukaku”, schreef Het Laatste Nieuws (HLN) in de kop. “België is het EK met een gigantische valse noot begonnen. Ondanks de vele kansen tegen Slovakije kwamen de Rode Duivels, die in Frankfurt een slechte eerste en een betere tweede helft speelden, de vroege 0-1 van Ivan Schranz nooit te boven. De VAR speelde een cruciale rol door twee Belgische goals af te keuren”, las het.

“Ongeloof, frustratie en teleurstelling: Rode Duivels-fans kunnen ogen niet geloven na nederlaag tegen Slovakije”, dat kopt Het Nieuwsblad. “De nederlaag van de Rode Duivels op het EK voetbal tegen Slovakije komt aan als een mokerslag. Zeker de duizenden fans die de trip naar Frankfurt hadden gemaakt om de nationale ploeg in het stadion aan te moedigen, konden hun ogen niet geloven bij zoveel pech.”

