Nederlander doet bizarre gok en zet nu al tatoeage van EK-winst Oranje

Brabander Bart Blom is een opmerkelijke gok aangegaan. De Nederlander liet een tatoeage zetten met de EK-winst van Oranje, waarmee hij tienduizend euro kan winnen. Omroep Brabant deelt maandagavond beelden op Instagram.

“Ik zag een winactie voorbij komen op TikTok en ik dacht: ik doe voor de grap even mee”, begint Blom. “We zullen toch nooit winnen, maar uiteindelijk ben ik toch uitgekozen. Toen dacht ik: nu moet ik hem wel zetten ook”, gaat hij verder.

“Tattoo gezet en mocht Nederland het EK winnen win ik tienduizend euro, dus dat is best wel een flinke gok. Met het niveau ‘schijt’ wat ik had dacht ik: ik moet het gewoon doen. De een vindt het vet, de ander denkt: waar de f*ck ben je mee bezig?”, gaat Blom verder.

“Maar ja, het is mijn lichaam en ik bepaal wat erop komt. Zolang ik blijf manifesteren dat ze gaan winnen komt het wel goed. Mochten ze niet winnen is het heel jammer, maar dan heb ik wel een leuk verhaal te vertellen aan iedereen”, sluit hij af. Het Nederlands elftal is in ieder geval goed begonnen aan het EK met de 2-1 winstpartij tegen Polen.

