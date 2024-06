Valentijn Driessen verbaasd: ‘Toen hij begon als analist, wilde hij naar ESPN in een apart hok’

Valentijn Driessen vindt het opmerkelijk dat Marco van Basten zich nog maar nauwelijks focust op het voetbal. De analist, die door zijn optredens bij Studio Fußball onder vuur ligt, gaf eerlijk aan dat hij zich niet goed had ingelezen over de staat van het Nederlands elftal. Samen met Pim Sedee reageert Driessen in een fragment van De Telegraaf.

“Golfen, squash en tennis, maar het voetbal eigenlijk helemaal niet, nee. Terwijl hij toch iets moest roepen over Italië, maar dat had hij niet gevolgd. Een dag later over Nederland ook niet”, zag Driessen. Daarnaast noemde Van Basten zijn collega Leonne Stentler ook nog eens bij de verkeerde voornaam, namelijk Dionne.

“Opmerkelijk. Toen hij begon als tv-analist, na zijn mislukte trainerscarrière, zei hij dat hij een apart hok wilde bij ESPN. En een aparte tv met apart schrijfgerei. Thuis bereidde zich hij heel goed voor, maar tegenwoordig doet hij het uit de losse pols”, gaat hij verder.

“Dan hoor je weleens van internationals en andere spelers dat zijn impact heel groot is. En dat dat helemaal niet erg is, op het moment dat hij zich goed zou voorbereiden, en met een mening komt die een beetje hout snijdt…”, sluit de chef voetbal af.

