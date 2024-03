Virgil van Dijk is naast centrale verdediger ook shirtjesliefhebber en wijst favoriete shirt aan: 'Die heb ik ingelijst!'

is naast centrale verdediger van Liverpool en het Nederlands elftal ook liefhebber van voetbalshirtjes, zo blijkt. Komende zomer staat het Europees Kampioenschap voetbal op het programma in Duitsland. Deze interlandperiode speelt Oranje oefenwedstrijden tegen Schotland en Duitsland. Van Dijk is blij dat hij komende zomer weer nieuwe shirtjes aan zijn collectie kan toevoegen.

Op de vraag of de nummer 4 van Liverpool fan is van voetbalshirtjes, reageert Van Dijk redelijk stellig. “Best wel, ja. Shirts betekenen voor mij dus vooral herinneringen. Mijn eerste Oranje-shirt heb ik ingelijst, dat was het witte tenue dat we droegen uit tegen Kazachstan. De rest ligt in dozen op zolder, met het idee er ooit iets mee te gaan doen”, vertelt hij in een uitgebreid interview met Voetbal International.

Artikel gaat verder onder video

Komende zomer staat het EK in Duitsland voor de deur. “Doordat we bij interlands altijd de datum en de vlaggetjes van beide landen op het shirt hebben staan, weet je precies welke wedstrijden bijzonder zijn geweest. Ik hoop er komende zomer een paar mooie shirts aan toe te voegen”, legt de 32-jarige verdediger uit.

“Met de nieuwe kleding maken we ook een nieuwe start, zo voelt het wel, maar óók en vooral: nieuwe focus. De weg naar het EK in Duitsland is nu écht begonnen. Ik heb ernaar uitgekeken de jongens weer te zien in Zeist om te gaan werken aan de vastigheden die we straks nodig hebben tijdens het EK”, besluit Van Dijk.