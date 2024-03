Haaland maakt Virgil van Dijk waanzinnig compliment in aanloop naar Engelse kraker

heeft in aanloop naar de wedstrijd tussen Liverpool FC en Manchester City een enorm compliment uitgedeeld aan . Komende zondag staat het affiche tussen de twee grootmachten op het programma om 16.45 uur Nederlandse tijd. Het is de wedstrijd tussen de huidige koploper (Liverpool) en de regerend kampioen die momenteel tweede staat (Manchester City).

Doelpuntenmachine Haaland heeft in 22 Premier League-wedstrijden dit seizoen al achttien keer weten te scoren. Ook in de Champions League scoorde de Noor al zesmaal in zeven partijen. Komende zondag staat hij dus oog in oog met Nederlandse trots Van Dijk. Haaland is gecharmeerd van de nummer 4 van Liverpool en steekt voorafgaand aan de kraker de loftrompet over de man die hij in het veld ongetwijfeld veelvuldig gaat tegenkomen.

“Hij is de belangrijkste man van Liverpool. Ik zeg het al jaren, hij is onwerkelijk. En ik heb ook gehoord dat hij een heel aardige vent is, dus dat helpt ook. Dus ja, hij is een monster. Ik speel graag tegen spelers zoals hij, omdat je jezelf dan echt test. Dus wat kan ik zeggen, het wordt een mooie wedstrijd”, vertelt de boomlange spits bij TNT Sport.

De komende ontmoeting tussen de twee grootmachten is al de zesde keer dat Haaland en Van Dijk in clubverband tegenover elkaar staan. Van Dijk deed dat alle keren in het shirt van zijn huidige werkgever, terwijl Haaland dat vier keer deed als speler van Manchester City. De andere twee keer droeg hij nog het shirt van Red Bull Salzburg. Daarnaast troffen de twee elkaar eenmaal als international. In september 2021 kwam Haaland tot scoren namens Noorwegen in een WK-kwalificatieduel dat in een 1-1 gelijkspel zou eindigen.