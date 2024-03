Veroordeelde Promes dropt nieuwe single op Spotify: 'Zeg me wie het beter kan'

heeft op 6 maart een nieuw nummer uitgebracht op zijn Spotify-account. De 32-jarige speler van Spartak Moskou, die momenteel in Dubai verblijft en in Nederland in twee strafzaken tot in totaal 7,5 jaar celstraf is veroordeeld, rapt in 100 Stones onder meer over de rechtszaken waarin hij verwikkeld is.

Eind februari werd Promes de toegang ontzegd tot de vlucht waarmee Spartak Moskou terug wilde keren naar Rusland. Sindsdien verbleef de 50-voudig Oranje-international in een politiecel in Dubai, al werd eerder deze week duidelijk dat hij die had verlaten en onder huisarrest zou zijn geplaatst. Gisteren (woensdag) doken echter beelden op van de voetballer die in gezelschap van zijn vriendin (rapper DreamDoll) aanwezig was in een nachtclub.

Artikel gaat verder onder video

In zijn nieuwe nummer brengt Promes zowel Nederlandse als Engelse teksten naar buiten. In het 2 minuten en 42 seconden lange 100 Stones zijn onder meer teksten als "I don't wanna see my children cry" te horen. "Mannen claimen mijn back te hebben ik zie ze niet meer, want de judge gaf me nine years", rapt hij verderop. Daarmee lijkt het nummer in ieder geval opgenomen te zijn na 24 januari van dit jaar. Op die dag eiste het Openbaar Ministerie namelijk negen jaar cel tegen de voetballer, vanwege zijn aandeel bij het invoeren van twee grote partijen cocaïne. Op 14 februari deed de rechtbank uitspraak en werd Promes veroordeeld tot zes jaar cel, bovenop de 1,5 jaar die hij eerder al had gekregen voor een steekpartij op een familiefeest.

Verderop in het nummer rapt Promes dat hij zich weinig van zijn veroordelingen aantrekt: "Voor die sh*t drop ik geen tear want ik leef m'n leven in no fear." Daarnaast lijkt hij ook te reageren op mensen die hem bekritiseren: "Zeg me wie er beter is, zeg me wie het beter kan. Mannen willen nog steeds de held spelen, net Peter Pan. Jaloezie is een ziekte en ik hoop dat het genezen kan."