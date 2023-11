Emoties lopen hoog op bij neef Promes: 'Wil je het zien?!'

heeft ontkent dat hij zijn neef Esajas heeft neergestoken en weigert een schadevergoeding te betalen waartoe hij in een civiele procedure al werd veroordeeld. De advocaten van de Nederlandse voetballer van Spartak Moskou betwistten in een hoger beroep van maandagmiddag of de foto’s van het letsel wel écht zijn. Hierdoor liepen de gemoederen hoog op in het gerechtshof in Amsterdam.

De advocaten van Promes stelden maandag dat ‘de foto’s die het slachtoffer heeft ingebracht ook van iemand anders kunnen zijn’. Deze opmerkingen haalden het bloed onder de nagels bij Esajas. “Wil je het zien?!”, riep de neef van Quincy Promes door de zaal. “Ik ben geïrriteerd en niet zo’n beetje ook… tsss…”, zei Esajas nog meer. Tussendoor verontschuldigde advocaat Yehudi Moszkow zich voor de uitspraken van zijn cliënt.

Artikel gaat verder onder video

Esajas liep blijvend letsel op bij de steekpartij, aangezien zijn pezen werden doorgesneden. De neef van Promes reageerde zeer geïrriteerd toen de voorzitter van het gerechtshof vroeg hoe het met hem ging. “Ik kom haast niet buiten, ik zit in een sociaal isolement, Promes is de aandacht gewend, ik niet, ik heb nergens om gevraagd. Ik krijg alleen maar shit over me heen, alsof ik lieg, alsof ik zijn carrière wil breken”, begint Esajas. “Het gaat Promes geen flikker aan hoe het met me gaat. Overal wordt over me geluld, als ik naar de kapper ga hoor ik ze al fluisteren. Ik zou ook liever ver weg gaan, niet naar Rusland, maar naar een andere planeet of zo.” Quincy Promes was zelf (wederom) niet aanwezig tijdens de zitting.

Op 16 januari 2024 beslist het gerechtshof of Quincy Promes een schadevergoeding moet betalen. Hoe hoog die schadevergoeding gaat zijn, wordt in een volgend procedure bepaald. Esajas en advocaat Moszkowicz hebben inmiddels beslag laten leggen op een villa van Promes die 1,2 miljoen euro waard is. De schadeclaim zou naar verluidt ook richting de miljoen gaan.

Wat heeft Quincy Promes precies gedaan?

In juni van dit jaar werd Promes door de rechtbank in Amsterdam al tot een celstraf van achttien maanden veroordeeld in de strafzaak. De zaak gaat over het neersteken van zijn neef op een familiefeest in Almere. In eerste instantie werd de oud-speler van onder meer FC Twente en Ajax een poging tot doodslag en zware mishandeling ten laste gelegd, maar tijdens het proces werd de aanklacht verzwaard naar poging tot moord. Dat achtte de rechter echter niet bewezen, waardoor er achttien maanden uitrolde voor Promes, die in beroep is gegaan tegen de uitspraak.