Oud-doelman kan Promes treffen in de gevangenis: 'Daar heb je het weleens over'

Leonard Nienhuis (33) stopte vijf jaar geleden als voetballer en werkt momenteel als cipier van een gevangenis in Veenhuizen. De voormalig doelman van FC Groningen, SC Veendam, SC Cambuur en Sparta Rotterdam vertelt in De Telegraaf over zijn baan en wat er zou gebeuren als in de gevangenis zou belanden.

“Als keeper had je spitsen waar je enorm voor op je hoede moest zijn”, legt Nienhuis uit. “Dat is in het gevangeniswezen hetzelfde. Het is een van mijn principes dat iemand die mij respect geeft, respect terugkrijgt. Dat hanteer ik hier ook, ongeacht de reden waarom iemand een straf uit moet zitten.”

De oud-keeper krijgt daarna de vraag of het ‘een droom’ is om Promes te mogen bewaken. De aanvaller van Spartak Moskou is in Nederland veroordeeld tot twee verschillende gevangenisstraffen, maar lijkt die te ontlopen zolang hij in Rusland verblijft. Als keeper van Cambuur stond Nienhuis in april 2013 al eens tegenover Promes, die toen aanvaller was bij Go Ahead Eagles (2-0 voor Cambuur).

“Natuurlijk heb je het daar wel eens over. Stel dat hij gesignaleerd wordt, gepakt wordt en naar Nederland komt. Naar welke gevangenis gaat hij dan? Als dat in Veenhuizen is, dan is hij voor mij gewoon een van de gevangenen”, maakt Nienhuis duidelijk. “Hij krijgt geen oranje overall, maar een normale behandeling.”