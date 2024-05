‘Ajax is gecharmeerd van oud-trainer en kijkt naar nieuwe kandidaten, komende dagen worden knopen doorgehakt’

Ajax lijkt niet te hoeven rekenen op de terugkeer van Erik ten Hag en kijkt ondertussen naar meerdere potentiële trainers. Naast Graham Potter en Francesco Farioli bestaat het lijstje uit ook nog andere namen.

In de podcast Kick-Off worden de laatste nieuwtjes besproken, met name door Mike Verweij. "Erik ten Hag was de eerste keus, maar het ziet er toch naar uit dat hij nog een seizoen mag blijven. Dat is een beetje uit nood geboren: ook Manchester weet niet wie ze daar nou neer moeten zetten. Dan heeft Ajax nog twee kandidaten over. De Italiaan Farioli en Potter." De journalist denkt dat er snel beweging in de zaak zal komen. "Maar er wordt nu ook voorzichtig naar andere kandidaten gekeken. De komende dagen zullen er denk ik wel knopen doorgehakt worden."

Valentijn Driessen denkt niet dat Farioli een goede optie voor Ajax zou zijn. "Als je Beuker hoort, die zegt dat ze op dit moment niet met een beginnende trainer aan willen komen, dan kan je die Farioli niet ophalen. Hij heeft nauwelijks ervaring." Dat de Italiaanse trainer van Nice geen enorme salariseisen vraagt, is voor Driessen geen goed argument. "Ja maar ja, Rogier Meijer is ook goedkoop. Maar je moet ook kijken of iemand het aankan."

Ook de andere topkandidaat, de Engelsman Potter, zou Ajax van het lijstje af moeten halen volgens Verweij. "Bij Potter stoor ik me eraan dat je heel duidelijk proeft: 'Ajax, wel oké, maar ik heb liever wat anders'. Als ik bij Ajax in de leiding zou zitten, dan zou ik niet zo’n trainer willen hebben. Je moet iemand nemen die heel graag naar Ajax wil komen. Anders zoek je gewoon lekker een ander, toch?" Daarnaast vraagt de ex-trainer van onder andere Brighton & Hove Albion en Chelsea een enorm salaris. "Zoiets bouw je ook op. Potter komt binnen en eist een Premier League-salaris, terwijl hij nog niks heeft gepresteerd." Driessen denkt ook dat Potter spelletjes speelt met de Amsterdammers. "Ik heb het gevoel alsof hij Ajax gebruikt, om Manchester United onder druk te zetten, waar hij wel heel graag heen wil. Maar of dat nou de manier is om het te spelen…"

Als beide kandidaten toch door Ajax te licht worden bevonden of zelf niet willen, komt de naam van een oud-trainer weer op tafel. "Heel veel mensen binnen Ajax zijn ook heel enthousiast over Marcel Keizer, die geen eerlijke kans heeft gehad. Hij werd niet gesteund door Marc Overmars. Die zou ook weer in beeld kunnen komen. Hij heeft ook zoveel pech gehad met het noodlot rondom Abdelhak Nouri." In het seizoen 2017/2018 had Keizer voor 24 wedstrijden de leiding over het eerste van Ajax.

