Heerlijk nieuws voor Viaplay-abonnees: groot toernooi komt naar de zender

De Copa América van komende zomer zal via Viaplay te zien zijn. De zender heeft de rechten bemachtigd voor dit grote voetbaltoernooi, blijkt na navraag van Voetbal International.

De vorige Copa América was nog in handen van Ziggo Sport, maar nu zal Viaplay de wedstrijden kunnen uitzenden. Het is nog niet duidelijk of het ook alle wedstrijden van het toernooi betreft, dat gaat tussen Zuid-Amerikaanse landen.

Het toernooi begint dit jaar op 20 juni, dus tijdens het EK 2024, en zal tot zondag 14 juli duren. Dan staat de finale gepland. Op diezelfde dag wordt ook de finale van het EK gespeeld. Het is wel een toernooi voor nachtbrakers: Veel wedstrijden begin om 1, 2 of 3 uur s ’nachts, maar kunnen natuurlijk door abonnees ook in zijn geheel worden teruggekeken.

De laatste Copa América werd in 2021 gehouden. In de finale was Argentinië met 1-0 te sterk voor Brazilië. Landen als Chili, Colombia en Uruguay zullen dit jaar ook weer deelnemen.

👀 Goed nieuws voor de voetballiefhebbers: navraag leert dat de Copa America wel degelijk live bij Viaplay wordt uitgezonden!



Goede zaak. pic.twitter.com/ErqnQnswgb — Sjoerd Benjamin Keizer (@keizersjoerd) May 3, 2024

