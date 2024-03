Nigel de Jong spreekt Memphis aan over Promes-steun: 'Ik ben iemand die meteen reageert'

Nigel de Jong, directeur topvoetbal van de KNVB, heeft onlangs een gesprek gevoerd met over zijn vriendschappelijke band met . Depay heeft het op Instagram al geregeld opgenomen voor de veroordeelde voetballer van Spartak Moskou.

De Jong is hiervan op de hoogte, zo vertelt hij in een uitgebreid interview tegenover De Volkskrant. “Hij weet dat Memphis Depay het op Instagram opneemt voor Quincy Promes. En terwijl Depay maandag naar Oranje komt en Promes is veroordeeld voor smokkel van cocaïne en het verwonden van een neef met een mes”, schrijft het dagblad.

Artikel gaat verder onder video

De directeur topvoetbal van de KNVB spreekt zich hierover uit. “Wij bepalen niet wie de vrienden zijn van spelers. Maar communicatie is belangrijk. Ik ben iemand die meteen reageert, hands on. Ik heb al contact gehad met Depay”, zegt De Jong.

De voormalig middenvelder van het Nederlands elftal doet geen uitspraken over het verloop van zijn gesprek met de aanvaller van Atlético Madrid. “Wat ik dan met hem bespreek, houd ik voor mezelf. Het is constant balanceren.” Promes verblijft momenteel in een cellencomplex vlakbij het vliegveld in Dubai, zo onthulde De Telegraaf vrijdagmiddag.