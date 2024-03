De Telegraaf weet in welke cel Quincy Promes wacht op uitlevering

zit momenteel niet gedetineerd in de beruchte Al Aweer-gevangenis, een detentiecentrum in Dubai dat bekend staat om zijn barre omstandigheden. De voetballer verblijft vlakbij het vliegveld op het hoofdbureau van de politie, in een cellencomplex, zo bevestigt een werknemer van het bureau aan De Telegraaf.

De receptionist van het politiebureau erkent aan het dagblad dat Promes op die locatie verblijft. “Maar voor meer informatie moet u maandag terugkomen”, verwees hij naar een hooggeplaatste functionaris van de politie. Het cellencomplex waar de voetballer nu zit gedetineerd bevat in totaal een miljoen vierkante meter.

Artikel gaat verder onder video

Promes lijkt daarmee goed weg te komen. De vrees was dat de Nederlandse voetballer terecht zou komen in de Al Aweer-gevangenis, die een speciale afdeling heeft voor dergelijke gedetineerden. De omstandigheden in die gevangenis zouden ‘onmenselijk’ zijn. Zo zouden mensen geen medische zorg krijgen wegens hun ras.

Een oud-gevangene, Billy Hood, sprak tegenover The Sun van ‘afschuwelijke omstandigheden’. “Hij repte over gevangenen die werden ’gemarteld met slaapgebrek in overvolle cellen’. Hij kreeg naar eigen zeggen alleen brood en een klein beetje water”, omschrijft De Telegraaf. Promes krijgt hoogstwaarschijnlijk een betere behandeling, omdat hij geen zwaar misdrijf heeft begaan in Dubai zelf.

Promes is in Nederland in twee aparte strafzaken veroordeeld tot celstraffen. In de eerste, een steekincident op een familiefeest in Abcoude waarbij zijn neef het slachtoffer was, sprak de rechtbank vorig jaar al een straf van 1,5 jaar uit. Begin dit jaar kwam daar een straf van zes jaar overheen voor de betrokkenheid van de 60-voudig international bij de invoer van twee grote partijen harddrugs, waarvan eentje kon worden onderschept.