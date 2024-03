Sneijder vergelijkt Promes met in opspraak geraakte BN'er: 'Moet ik Quincy niet meer aardig vinden?'

Wesley Sneijder was afgelopen week in Dubai voor een ‘project’, maar is niet tegen het lijf gelopen. Toch had hij de aanvaller van Spartak Moskou graag even gezien, vertelt Sneijder maandagavond bij Veronica Offside.

Promes werd in Dubai aangehouden nadat hij een verkeersongeluk zou hebben veroorzaakt. “Het was leuk in Dubai. Er is nog iemand tegen me aan gereden. Die reed weg”, grapt Sneijder. “Nee, ik heb Promes jammer genoeg niet gezien. Ik wist ook niet dat hij er was, anders was ik wel even langs geweest. Ja, waarom niet? Zijn veroordelingen veranderen niet het beeld dat ik van hem heb.”

Artikel gaat verder onder video

Promes werd in Nederland veroordeeld tot een celstraf van anderhalf jaar voor het neersteken van zijn neef en zes jaar voor betrokkenheid bij de invoer van 1350 kilo cocaïne. “Wij weten niet hoe dat tot stand is gekomen”, zegt Sneijder over de veroordelingen. “Hoezo moet ik hem opeens niet meer aardig vinden? Ik vind het gewoon een aardige gozer.”

Lees ook: 'Quincy Promes ontloopt uitlevering aan Nederland, dit wordt zijn straf'

Sneijder trekt een vergelijking met Glennis Grace, die werd veroordeeld tot een taakstraf voor openlijke geweldpleging. “Ik was gisteren ergens waar Glennis Grace optrad. Een fantastische zangeres. Ze heeft één foutje gemaakt en wij moeten haar meteen afbranden. Ik hoop dat ze internationaal gaat, want voor Nederland is ze te groot. Wat Glennis Grace heeft gedaan is een groot verschil met wat Promes heeft gedaan. Des te triester dat zij ook niet meer aan de bak komt in de mate dat het zou moeten.”