‘Slecht nieuws’ en ‘tegenvaller’ voor Oranje: ‘Terwijl Koeman zo dringend behoefte heeft aan een…’

Valentijn Driessen is lyrisch over het optreden van zowel Virgil van Dijk als Nathan Aké in de kraker tussen Liverpool en Manchester City, maar stelt dat er na het afgelopen weekeinde niet enkel goed nieuws is voor Ronald Koeman. De verslaggever van De Telegraaf zag zondag geblesseerd uitvallen bij Tottenham Hotspur en op de bank beginnen bij Liverpool. Driessen noemt de blessure voor Van de Ven ‘slecht nieuws’ en de reserverol van Gakpo een ‘tweede tegenvaller’.

Waar Van den Ven sinds zijn overgang van VfL Wolfsburg naar Tottenham Hotspur ontzettend veel indruk maakt in Engeland, heeft hij zich in het Nederlands elftal nog niet écht kunnen onderscheiden. De rappe centrumverdediger behoorde in september vorig jaar voor het eerst tot de selectie van Koeman, maar kreeg in de uitwedstrijd tegen Ierland nog geen minuten. Daar kwam een maand later verandering in. Van de Ven maakte in zowel de thuiswedstrijd tegen Frankrijk als op bezoek bij Griekenland als invaller zijn opwachting. Een vervolg kwam er vooralsnog niet; de interlands tegen Ierland en Gibraltar gingen wegens een hamstringblessure aan zijn neus voorbij.

Artikel gaat verder onder video

Van de Ven behoort weliswaar tot de voorselectie voor de vriendschappelijke ontmoetingen met Schotland en Duitsland later deze maand, maar het is momenteel de vraag of hij zich daadwerkelijk zal gaan melden in Zeist. De verdediger moest zich zondag in de uitwedstrijd tegen Aston Villa al na een paar minuten in de tweede helft laten vervangen. ‘Slecht nieuws’ voor Koeman, stelt Driessen. “De snelste speler van de Premier League toont zich nogal blessuregevoelig. De laatste interlandperiode ontbrak Van de Ven ook vanwege een blessure”, schrijft de verslaggever in zijn column. Van de Ven kwam dit seizoen tot op heden twintig keer in actie voor Tottenham. Zijn eerdere hamstringblessure hield hem al negen competitieduels aan de kant.

Reserverol voor Gakpo

Volgens Driessen is het uitvallen van de 22-jarige defensieleider niet de enige ‘tegenvaller’ voor Oranje en Koeman. “Een tweede tegenvaller voor de bondscoach is dat Gakpo na bijna vijftien maanden nog steeds geen onbetwiste basisspeler is op het niveau van Liverpool. Terwijl Koeman zo dringend behoefte heeft aan een aanvalsleider voor EURO 2024 in Duitsland die wekelijks op Europees topniveau acteert”, aldus Driessen. Gakpo wisselt bij Liverpool tussen bank en basis. Zo verscheen hij in de voorgaande competitieduels met Luton Town en Nottingham Forest nog aan de aftrap. Afgelopen donderdag op bezoek bij Sparta Praag had hij eveneens een basisplaats. In de topper tegen Manchester City kreeg hij slechts een kwartier speeltijd.

“Laatst nam Jürgen Klopp hem opzichtig in bescherming. Omdat hij Gakpo niet altijd op zijn favoriete positie laat spelen, maakt hij een minder seizoen door, stak Klopp de hand in eigen boezem”, zag Driessen. “Echter, als je wekelijks uitblinkt en beslissend bent is er geen trainer die met je gaat schuiven. Zelfs Klopp niet.” Statistisch gezien draait Gakpo overigens helemaal niet zo’n moeizaam seizoen. Na veertig wedstrijden in alle competities staat de teller op elf doelpunten en vijf assists. Vorig seizoen maakte hij in 21 competitieduels zeven doelpunten en drie assists.