Witte rook in Doetinchem: dit is het logo van De Graafschap voor het voetbalseizoen 2024/25

De Graafschap vanaf het voetbalseizoen 2024/25 definitief een ander logo dan het nu heeft. De club uit de Achterhoek hield een stemming onder leden van Vereniging Betaald Voetbal De Graafschap om het oude logo te herintroduceren, en deze stemming kreeg een meerderheid. In het logo van de club uit Doetinchem zitten momenteel donkerblauwe strepen, maar in het oude logo zaten deze niet.

Enkele jaren geleden was het logo nog zoals hij vanaf komend seizoen gaat worden. De Graafschap is erg blij met deze aankondiging. “Aangenomen!”, zo schreef de club vol trots op social media. “In grote meerderheid hebben de leden van de Vereniging Betaald Voetbal De Graafschap ingestemd met het wijzigen van het logo. Per volgend seizoen is ons logo terug!”, las het.

Artikel gaat verder onder video

Interim-voorzitter Jacqueline Gerritsen van De Graafschap nadat het nieuwe (of dus eigenlijk oude) logo voor het nieuwe seizoen uit de doeken werd gedaan. “Het was een historische avond Een aanpassing van het logo komt tenslotte niet zo vaak voor. Het leefde ook bij onze leden, de opkomst was hoger dan normaal. Het gesprek over de wijziging is in een positieve sfeer verlopen, met daarbij enkele vragen. In grote meerderheid hebben de leden ingestemd met het nieuwe logo. Het was een mooie avond voor onze club.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Lex Immers (37) besluit te emigreren en verlaat Nederland spoedig met zijn gehele gezin

Lex Immers gaat Nederland samen met zijn gezin verlaten, maar gaat wel wonen in een gebied met 'veel Nederlanders'.