AZ geeft duidelijkheid en heeft hoofdtrainer voor komende twee seizoenen binnen

Maarten Martens blijft trainer van AZ, zo heeft de coach van de Alkmaarders zondagmiddag na afloop van de wedstrijd tegen FC Utrecht (3-3) bekendgemaakt tegenover ESPN. Er was lang onduidelijkheid over de toekomst van Martens, maar nu heeft de Belgische coach zelf laten weten dat hij in Alkmaar zal blijven.

Martens werd na het ontslag van Pascal Jansen doorgeschoven als nieuwe trainer van AZ. De Belg, die eerder al de beloftenploeg van de Alkmaarders onder zijn hoede had, blijft het vertrouwen houden van de beleidsbepalers van de club: "Ik wil en zal bij AZ blijven, dat is zo. Ik blijf. Max Huiberts had dit een hele tijd geleden al uitgesproken naar mij. Toen heb ik meteen gezegd dat mijn intentie was om daaruit te komen, maar dat ik daar nog niet mee bezig wilde zijn", legt de coach uit in gesprek met Hans Kraay junior.

In de afgelopen maanden zijn er door de belangenbehartigers van Martens gesprekken gevoerd met AZ en zijn allebei de partijen eruit gekomen: "Ik heb vernomen dat het allemaal goed is gekomen. Ik blijf voor twee jaar", geeft de oud-voetballer van de nummer vier van de Eredivisie tot slot aan. Ondanks zijn contractverlenging, verscheen Martens niet vrolijk voor de camera van ESPN. AZ liep zondagmiddag door de overwinning van FC Twente - en het eigen gelijke spel tegen FC Utrecht - deelname aan de voorronde van de Champions League mis.

