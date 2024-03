'Koeman was extreem goed met de sterren, Busquets, Piqué en Messi liepen met hem weg'

Ronald Koeman kon in zijn periode bij FC Barcelona uitstekend overweg met zijn sterspelers, waaronder . Dat zegt zijn voormalig assistent Alfred Schreuder in gesprek met De Telegraaf: "Hij was extreem goed in de omgang met de sterren. , en Messi liepen met hem weg."

De ochtendkrant spreekt Schreuder aan de vooravond van de oefenwedstrijd tussen Duitsland en Nederland, die dinsdagavond in Frankfurt wordt gespeeld. De oud-trainer van Ajax, momenteel werkzaam bij Al-Nasr in de Verenigde Arabische Emiraten, kent zowel Koeman als diens Duitse evenknie Julian Nagelsmann van haver tot gort. In het seizoen 2019/20 assisteerde hij de huidige Duitse keuzeheer immers bij 1899 Hoffenheim.

Schreuder ziet duidelijk parallellen tussen beide bondscoaches: "Koeman en Nagelsmann kiezen bijna altijd voor aanvallend voetbal", merkt hij op. "Koeman had een fantastische band met Johan Cruijff. En voor Nagelsmann was Cruijff een voorbeeld. Julian is helemaal gek van de Hollandse School. Vergis je niet, hij is superintelligent en heeft al het mogelijke over Cruijff gelezen en veel wedstrijden van hem als trainer teruggezien. Daardoor is hij op dit moment wereldwijd misschien wel de grootste ambassadeur van het verticale spel. Balletjes breed of terug zijn bijna verboden."

Toch zijn er ook grote verschillen, stipt Schreuder aan. Vanwege zijn jonge leeftijd (Nagelsmann is pas 36), laat de Duitser zich vooral als veldtrainer gelden, zegt zijn voormalig assistent. "Ronald was juist dé people manager, die mensen om zich heen zocht om de trainingen te verzorgen", vervolgt Schreuder, om daar direct aan toe te voegen: "Laat heel duidelijk zijn dat ik daarmee niet zeg dat Ronald géén training voor zijn rekening kon nemen, want de team-tactische trainingen leidde hij en die waren heel goed."

Om zichzelf te ontlasten ('hij stond heel duidelijk op het standpunt dat je bij een topclub niet alles kunt doen'), werd Schreuder in het kielzog van Koeman in de zomer van 2020 aangesteld als assistent bij Barcelona, een functie die hij tot het ontslag van de hoofdtrainer in oktober 2021 zou blijven vervullen. Ruim twee jaar na dato zegt Schreuder daarover: "Hij haalde me naar Camp Nou voor de trainingen en om – zoals hij dat zei – alles eromheen goed te kunnen managen. En dat deed hij super, want hij was extreem goed in de omgang met de sterren. Sergio Busquets, Gerard Piqué en Lionel Messi liepen met hem weg."