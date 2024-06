Micky van de Ven na de wedstrijd tegen Canada: 'Het is een jongensdroom die uitkomt'

De gehele linkerkant was voor tijdens de oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Canada. Niet op de plek waar hij altijd speelt bij Tottenham Hotspur, links centraal, maar op de linksbackpositie. De verdediger was in de eerste helft betrokken bij flink wat aanvallen van Oranje. Van de Ven is tevreden met zijn eerste basisplaats in het Nederlands elftal, en vond dat hij goed uit de verf kwam.

De linker centrale verdediger van Tottenham Hotspur stond voor het eerst in de basis bij het Nederlands elftal. “Basisdebuut altijd leuk, ja. Dat is iets heel moois. Het is natuurlijk een jongensdroom die uitkomt dat je een basisdebuut voor het Nederlands elftal mag maken, dus daar ben ik heel blij mee. Ook dat we een clean sheet konden houden en met 4-0 konden winnen”, aldus Van de Ven tegenover ESPN na de wedstrijd tegen Canada.

Tijdens het duel met Canada kwam Van de Ven (vooral tijdens de eerste helft) vaak opstomen aan de linkerkant. Dit haalde hij ook nog even aan tijdens het interview. “We hebben niet veel weggegeven via mijn kant. Ik was een paar keer nog aanvallend betrokken. Het had misschien nog wel wat vaker gekund, maar prima wedstrijd. Ze (Koeman en consorten, red.) weten natuurlijk wel van mijn snelheid af dus die zeggen natuurlijk wel ‘als er de ruimte is duik er gewoon in, je wint het sprintduel toch wel.’”

In de wedstrijd tegen Canada startte Van de Ven dus, maar de opstelling voor de wedstrijd tegen IJsland is nog niet bekend. Van de Ven weet dus nog niet of hij ook dan in de basis mag beginnen. De kans lijkt groot dat bondscoach Koeman ook andere spelers aan het werk wil zien, en daarom gaat rouleren, maar dat zal de tijd moeten uitwijzen. “Ik wist dat ik deze wedstrijd zou starten, want dat had hij mij al meegegeven. De volgende wedstrijd weet ik nog niet, dat is nog niet bekend”, aldus Van de Ven.

“Ik denk dat ik een prima wedstrijd heb gespeeld, dus daar ben ik heel tevreden mee. De minuten die ik ga krijgen moet ik gewoon laten zien wat ik kan en wat ik kan betekenen voor het team. Op de training moet ik gewoon altijd mijn best doen, en dan gaan we wel zien hoeveel minuten ik ga krijgen”, besluit Van de Ven het interview na de eerste oefeninterland in de aanloop naar het EK in Duitsland.

