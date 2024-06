Barcelona nóg dieper in problemen door terugkeer Dest, PSV kan profiteren

keert deze zomer - zwaar geblesseerd - terug bij FC Barcelona, dat de Amerikaan afgelopen seizoen verhuurde aan PSV. De Catalanen zitten bepaald niet te wachten op de terugkeer van de oud-Ajacied, plus die van een aantal andere overbodige spelers die met hun salaris dusdanig op de begroting drukken dat de werkgever van - zoals het er nu voorstaat - liefst negen huidige spelers niet kan inschrijven voor de Spaanse competitie - laat staan dat nieuwe aanwinsten kunnen worden geregistreerd.

Dat wordt althans gemeld door The Athletic. De financieel geplaagde club, afgelopen seizoen tweede in LaLiga achter aartsrivaal Real Madrid, heeft nog tot 30 juni de tijd om een bedrag van 130 miljoen euro bij elkaar te sprokkelen, weet het medium. "Anders wordt het heel moeilijk nieuwe spelers toe te voegen aan het elftal, omdat het salarislimiet van LaLiga anders fors overschreden wordt", leest het. De club hoopt een deel van dat bedrag te vinden door nieuwe investeerders in de Barça Studios aan te trekken, daarnaast moet een verlenging van het contract met kledingsponsor Nike ook verlichting bieden. Is dat onvoldoende, dan zou een verkoop van waardevolle spelers als De Jong, Ronald Araujo of Raphinha 'niet uitgesloten kunnen worden'.

Onder de negen die niet kunnen worden ingeschreven bevinden zich routiniers Sergi Roberto, afgelopen seizoen de eerste aanvoerder, en Marcos Alonso. Beiden beschikken over een aflopend contract, een verlenging lijkt door bovenstaand probleem hoogst onzeker. Ook Iñigo Martínez en winteraankoop Vitor Roque vallen buiten de boot, terwijl de senior-contracten van talenten als Alejandro Balde, Lamine Yamal en Pau Cubársi nog altijd niet formeel zijn goedgekeurd. Die laatsten kunnen echter onder hun jeugdcontract 'gewoon' blijven uitkomen voor de Spaanse topclub.

Daarbij komt een aantal overbodige maar goed verdienende huurlingen komend seizoen terugkeert in Barcelona. Buiten Dest zijn dat onder meer Ansu Fati (Brighton & Hove Albion), Clément Lenglet (Aston Villa) en Eric García (Girona). "Hun dikke salarissen worden allemaal meegeteld door LaLiga voor volgend seizoen, terwijl geen van hen een rol speelt in de plannen op lange termijn."

PSV was zeer tevreden over Dest, die afgelopen seizoen lange tijd een belangrijke rol speelde in het kampioenselftal van Peter Bosz. De rechtsback - die in Eindhoven juist vaak als linksback werd gebruikt - kon voor een bedrag van 10 miljoen euro definitief worden overgenomen, maar daar zagen de Eindhovenaren vanaf. De kans is volgens The Athletic echter zeer aanwezig dat PSV hem voor een lagere transfersom alsnog kan binnenhengelen: "Barcelona wil niet dat een geblesseerde speler ruimte in het salarisbudget inneemt, zeker niet eentje wiens contract in de zomer van 2025 afloopt", leest het.

