Canadese media enthousiast over het Nederlands elftal: 'Mannen van Koeman vonden vroeg en vaak het plezier'

Na de 4-0 nederlaag van het Canadese elftal tegen de namen van Ronald Koeman, is het duidelijk geworden dat het Nederlands elftal een maatje te groot is. Zo concludeerde de Canadese pers na afloop van de wedstrijd in De Kuip. De media zien toch genoeg aanknopingspunten voor coach Jesse March, die in de wedstrijd tegen Nederland voor het eerst langs de lijn stond als bondscoach van de nationale ploeg.

“Een 4-0 nederlaag tegen Nederland, het op zes na beste team ter wereld volgens de FIFA-ranglijst, zorgde ondanks het grote verlies voor veel ruimte voor optimisme voor het team. Canada zag er georganiseerd en gedisciplineerd uit onder hun nieuwe manager in de eerste helft, met het intense afjagen en met hernieuwde energie springend op losse ballen. Ze hadden meer balbezit dan aanvankelijk misschien werd verwacht, gezien de kwaliteit van de Nederlandse ploeg”, zo schrijft The Athletic.

Ook The Toronto Star zag de ploeg van March en lastig krijgen na de wissels van Koeman. “Toen Ronald Koeman in de rust aanpassingen deed, vond Nederland vroeg en vaak het plezier. De vermoeide Canadese benen konden het niet bijbenen en de aanval viel uit elkaar. In een stadion dat bekend staat als De Kuip verdronk de ploeg van Marsch”, zette The Toronto Star online.

“Agressief Canada verliest met 4-0 van Nederland en Jesse Marsch krijgt harde les bij Canadees debuut”, kopt Canadian Soccer Daily. “Ondanks de bemoedigende eerste helft zag het er altijd naar uit dat er een Nederlands doelpunt zou komen. Die kwam er al na vijf minuten in de tweede helft, toen aanvoerder Alphonso Davies te gul was in de manier waarop hij zijn directe tegenstander Frimpong (uit de Bundesliga) afzette. De prachtige voorzet van de Bayer Leverkusen-kampioen stelde Memphis Depay in staat om te scoren met een simpele por van de teen”, tekent het medium verder op.

