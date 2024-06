EK-ganger van Oranje werd onaangenaam verrast: 'Is dit serieus?'

Een dag na het met 4-0 gewonnen oefenduel tegen Canada mag bondscoach Ronald Koeman de laatste twee EK-gangers van het Nederlands elftal eindelijk begroeten. meldt zich in Zeist nadat hij afgelopen zondag nog een inhaalwedstrijd speelde met zijn club Atalanta Bergamo, terwijl met zijn werkgever AC Milan - tot zijn initiële verbazing - nog even een trip naar Australië maakte.

"In eerste instantie dacht ik: is dit serieus?", laat Reijnders weten in gesprek met De Telegraaf. Zijn werkgever hield zich echter keurig aan de regels: "De club hoefde zijn spelers pas op 3 juni af te staan aan de nationale bonden en we moesten gewoon mee", weet de speler, die zich er uiteindelijk maar bij neerlegde. "Dingen die je niet kunt veranderen, moet je aanvaarden", zegt de middenvelder.

De oud-speler van AZ spreekt van een 'prima reis', onder meer omdat een oefenwedstrijd tegen competitiegenoot AS Roma in Perth liefst 56.000 toeschouwers trok. Reijnders kreeg tegen de Romeinen een basisplaats toebedeeld, maar ging halverwege de tweede helft naar de kant. Roma leidde op dat moment al met 4-2, de eindstand werd even later bepaald op een 5-2 nederlaag voor de Rossoneri.

Geen jetlag

Velen fronsten hun wenkbrauwen bij het feit dat AC Milan haar eigen spelers vlak voor het EK opzadelt met een jetlag door op en neer te vliegen naar de andere kant van de wereld, maar Reijnders heeft dat naar eigen zeggen weten te voorkomen: "Om zo min mogelijk last van de reis te ondervinden, ben ik qua tijd in het Europese ritme gebleven. Daardoor had ik na terugkomst geen last van een jetlag." Van de terugvlucht moest hij echter wel even bijkomen, dus dat hij zich pas vandaag hoeft te melden van Koeman, komt Reijnders goed uit: "Daardoor kon ik toch even bijkomen, want 24 uur vliegen kost energie."

