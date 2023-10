Kritiek op Derksen na uitspraak over Joden: 'Vreselijk dat dit op onze tv te zien is'

De kritiek op Johan Derksen zwelt aan na zijn uitspraken over Israëlisch-Palestijns conflict. De analist van Vandaag Inside zei maandagavond, in de vooraankondiging van het programma, dat ‘de Joden er wel een beetje om gevraagd hebben’. Verschillende politici nemen hem die opmerking kwalijk, hoewel er ook steun is voor Derksen.

"Natuurlijk is het erg, natuurlijk is het erg, maar we moeten ook niet vergeten dat de Joden er wel een beetje om gevraagd hebben, want die Palestijnen zijn echt als honden behandeld", zei Derksen. "Ik denk niet dat Nederland me dit in dank afneemt." Tijdens de uitzending liet presentator Wilfred Genee al wat kritische reacties op sociale media zien. "Dat had ik ook verwacht, maar het is mijn mening. Er wordt net zoveel leed aangedaan aan de Palestijnen als aan de Israëli", antwoordde Derksen.

Artikel gaat verder onder video

De uitzending wordt dinsdagochtend besproken bij Goedemorgen Nederland op WNL. Fractievoorzitter Mirjam Bikker van de ChristenUnie reageert geschokt. “Ik neem daar afstand van. Het zijn terroristische, vreselijke daden.” Ze vindt de woorden van Derksen ‘helemaal niet’ passen bij de gewelddadige gebeurtenissen. ”Ik vind het vreselijk dat dit op onze tv te zien is, terwijl we weten dat terroristen dood en verderf hebben gezaaid.” Wel geeft ze toe dat er gekeken moet worden naar een ‘langdurige oplossing’ voor Israël en Palestina om samen te leven.

.@mirjambikker van de @christenunie zegt de grootst mogelijke afstand te nemen van de uitspraken van Johan Derksen in Vandaag Inside. "Ik vind het vreselijk dat dit op onze tv te zien is, terwijl we weten dat terroristen dood en verderf hebben gezaaid." #WNL pic.twitter.com/ONTfiKwAWe — WNL Vandaag (@WNLVandaag) October 10, 2023

Han ten Broeke, voormalig Kamerlid van de VVD en momenteel directeur Politieke Zaken bij het Haags Centrum voor Strategische Studies, laat in dezelfde uitzending weten ‘verbijsterd’ te zijn door de uitspraak van Derksen. “Hij heeft meer verstand van voetbal.” Journalist Esther Voet, hoofdredacteur van het Nieuw Israëlietisch Weekblad, biedt op X aan om langs te komen in de uitzending. "Dag Vandaag Inside. Ik kom Johan graag een lesje leren", schrijft zij.

Oud-CIDI-directeur Ronny Naftaniel spreekt van een 'antisemitische uitspraak' en noemt het 'om te kotsen, zoals hij de Joden de schuld geeft', terwijl oud-Kamervoorzitter Frans Weisglas vindt dat lijsttrekkers hun optreden in Vandaag Inside moeten annuleren. Onlangs werd bekend dat Geert Wilders (PVV) een week voor de verkiezingen te gast is. Wilders heeft niet gereageerd op de uitzending.

VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans tweet dat kritiek op het beleid van Israël altijd mag. Maar: "Dit is nóóit een legitimatie voor beestachtige terreur (onthoofding, ontvoering, verkrachting van onschuldige burgers). En de regering in Israël is niet hetzelfde als ‘de Joden’. Op pijnlijke wijze vliegt Derksen hier dubbel uit de bocht. Zulke woorden komen hard aan, juist nu. Ik hoop dat hij zijn woorden rechtzet.”

Natuurlijk mag je (stevige) kritiek hebben op het beleid van #Israël, maar:



- Dit is nóóit een legitimatie voor beestachtige terreur (onthoofding, ontvoering, verkrachting van onschuldige burgers)

- De regering in Israël is niet hetzelfde als ‘de Joden’



Op pijnlijke wijze… pic.twitter.com/RklM9DIAkx — Ruben Brekelmans (@rubenbrekelmans) October 9, 2023

D66-Kamerlid Alexander Hammelburg spreekt van 'de zoveelste schandalige opmerking' en heeft 'grote moeite' met de uitspraak. "Hij had het nooit mogen zeggen en ik hoop ook dat hij daar zijn excuses voor aanbiedt", aldus Hammelburg. Derk Boswijk van het CDA vindt dat Derksen antisemitisme in de hand werkt. "Ik hoop en denk niet dat hij het zo bedoeld heeft, maar hij uitte het wel zo. Op dit thema zo communiceren is denk ik heel onverstandig."

Tunahan Kuzu, voormalig fractievoorzitter van DENK, kan de analyse van Derksen echter wel waarderen. “Amusant om te zien dat de bubbel die het vaak hartstochtelijk eens is met Johan Derksen, hem nu affakkelt en verguist vanwege zijn voortreffelijke analyse over het lot van de Palestijnen.”

Bekijk de discussie bij Vandaag Inside in onderstaande video.