Vandaag Inside stunt: Geert Wilders aan tafel met Derksen en Van der Gijp

Niemand minder dan Geert Wilders is op woensdag 15 november te gast in Vandaag Inside. Dat schrijft de politicus vrijdagmorgen op X. Het belooft nu al een enerverende uitzending te worden, want een week later staan de verkiezingen voor de Tweede Kamer op het programma.

“Heb de uitnodiging om een week voor de verkiezingen op woensdag 15 november als gast aan te schuiven bij Vandaag Inside aanvaard”, schrijft Wilders. De komst van Wilders naar het programma van Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen kan gerust een stunt worden genoemd. De PVV-leider is nauwelijks te zien in talkshows.

Artikel gaat verder onder video

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 deed Birthe Schohaus onderzoek naar hoe het politieke debat in talkshows tot stand komt. “Geert Wilders komt niet naar talkshows, omdat ze een politiek risico zijn en er voor hem niets te winnen valt. Wilders kan met een tweet zijn mening verspreiden zonder ooit weerwoord te krijgen. In een talkshow kan dat niet. En dat weet hij donders goed”, wordt Schohaus geciteerd door Ukrant.nl.

Dat betekent overigens niet dat Wilders nóóit is aangeschoven in een talkshow. Zo maakte hij op dinsdag 15 januari 2019 zijn opwachting in de talkshow van Robert Jensen. De komst van Wilders pakte goed uit voor Jensen. Het interview trok 517.000 kijkers, goed voor tien procent van alle kijkers op dat moment. Dat bleek uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. “Het is veruit de meest bekeken aflevering van het nieuwe Jensen tot nu toe”, schreef Mediacourant destijds.