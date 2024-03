Vandaag Inside reageert op cancelen van vaste tafelgast: 'Elke keer 300 euro aan make-up weg!'

Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee hebben woensdagavond gereageerd op het hardnekkige gerucht over het cancelen van Pieter Cobelens, een tafelgast in het programma Vandaag Inside. De twee oud-voetballers en analisten van het programma ontkennen de geruchten, maar geven wel aan dat Cobelens Vandaag Inside veel geld heeft gekost.

Presentator Genee brengt het onderwerp ter sprake aan tafel bij Vandaag Inside, want het viel kijkers en mediaexperts op dat Cobelens al sinds 25 november niet meer te zien is in het populaire programma op SBS6. Cobelens had vlak daarvoor in oktober Johan Derksen. Nadat Derksen stelde dat 'de Joden er wel een beetje om gevraagd hebben', verwijzend naar de aanval van Hamas op 7 oktober in Israël, noemde Cobelens die uitspraak 'onbetamelijk'. Derksen zei later dat Cobelens zit te ‘raaskallen’ en sindsdien kwam de voormalig Directeur Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst alleen terug op 25 november.

Op de vraag of Cobelens inderdaad gecanceld is bij Vandaag Inside reageert Derksen woensdagavond stellig: "Bij ons gecanceld, nee natuurlijk niet! Als we Pieter nodig hebben, dan bellen we hem toch", legt Derksen uit. "Wat het leuke van Pieter is, is dat hij de baas is geweest van de geheime dienst. Dus hij mag niets vertellen, maar hij wordt steeds uitgenodigd in een talkshow waarin hij niets mag vertellen", zegt De Snor, waarna Van der Gijp in de lach schiet en ter sprake brengt dat Cobelens het programma wel veel heeft gekost.

"Hij kost natuurlijk veel make-up iedere keer. Er is elke keer voor driehonderd euro aan make-up doorheen. Normaal zit je ongeveer aan vijftien euro per persoon, maar bij Cobelens zit je al aan driehonderd", zegt Van der Gijp lachend, waarna Lilian Marijnissen de oud-speler van onder meer PSV hoofdschuddend corrigeert: "Nou, dit is niet aardig!"