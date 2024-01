Lionel Messi tot grote verbazing opnieuw uitgeroepen tot beste speler van de wereld

is maandagavond verkozen tot de Beste Speler ter wereld. De Argentijn concurreerde om de prijs met en , maar wist uiteindelijk bij The Best FIFA Football Awards net als in 2019 en 2022 aan het langste eind te trekken.

Haaland leek na zijn uitstekende seizoen de favoriet te zijn voor deze prijs, omdat het WK Voetbal in Qatar niet meegenomen werd in deze verkiezing. Echter, wist Messi net als in 2022 er met de prijs vandoor te gaan. De keuze wordt gemaakt door bondscoaches, aanvoerders van nationale elftallen, voetbalsupporters en journalisten.

Van alle genomineerden heeft Messi uiteindelijk de meeste stemmen gekregen, wat bij voetbalsupporters voor verbazing zorgt. Dat heeft alles te maken met het feit dat Haaland met Manchester City de treble wist te winnen en Messi inmiddels niet meer actief is op de Europese velden, maar in de Verenigde Staten bij Inter Miami.