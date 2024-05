Driessen maakt commentator met grond gelijk: ‘Wat een gelul allemaal, hou je bek’

Valentijn Driessen kan het commentaar van Johan van Polanen totaal niet meer aanhoren. De commentator van Viaplay is volgens de journalist van De Telegraaf veel te positief en praat over van alles tijdens wedstrijden.

Tijdens Kick-Off lijkt Driessen even zijn ei kwijt te willen, als het gaat over Viaplay. "Kan je dat Viaplay nog aanhoren? Van de week was het ook weer zo verschrikkelijk. Het schijnt om Johan van Polanen te gaan. Wat een gelul allemaal man. En dat positieve: alles is geweldig, vooral wat de Nederlanders doen. Allerlei dingen invullen… Ik denk dan: hou je bek." Pim Sedee geeft vervolgens aan dat de rol van een commentator is om juist te praten. Driessen vindt dat er dan wel aan één voorwaarde moet worden voldaan. "Een tv-commentator moet toegevoegde waarde hebben."

Marcel van der Kraan doet een duit in het zakje, door de Nederlandse invulling van de zender verder te bekritiseren. "Over toegevoegde waarde gesproken. Dan zit je zaterdag te kijken en dan heb je in de studio Ron Vlaar. Ron geeft een prima analyse in de rust. Dan heb ik vijf, zes minuten naar Ron geluisterd, de rust is nog niet voorbij en dan gaan we nog even naar het stadion. Daar staat Cedric van der Gun. Die gaat ook nog een analyse geven. Hij is dan speciaal naar Liverpool gevlogen voor tweeënhalve minuut. Maar ik heb al alles gehoord van Ron Vlaar."

Voor Van der Kraan zijn de voetbalcarrières van analisten ook belangrijk, waarbij Van der Gun vooral bekend staat om zijn periodes bij ADO en FC Utrecht. VDG speelde geen interlands. "Vlaar heeft op het WK gespeeld. Van der Gun is een hele aardige jongen, maar Ron Vlaar, daar luister ik liever naar."

