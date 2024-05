'In 35 jaar tijd heb ik geen trainer meegemaakt die dit offensief van de pers kon overleven'

De Engelse pers keert zich heel duidelijk tegen Erik ten Hag. Volgens Marcel van der Kraan kan het niet anders dat de oud-trainer van Ajax binnenkort zijn baan verliest.

Na de afgang uit bij Crystal Palace (4-0) waren de Engelse kranten niet terughoudend over de Nederlandse coach van Manchester United. Enkele koppen die voorbij zijn gekomen: ‘Time to sack Ten Hag’, ‘Erik loses his grip’ en ‘Ten reasons why it’s all gone wrong at United’. Marcel van der Kraan vertelt tijdens de podcast Kick-Off dat Ten Hag door deze artikelen al helemaal niet meer te houden is. “Als je vijf pagina’s per krant per dag besteedt aan Erik ten Hag die eruit moet, dan betekent dat gewoon dat je op weg naar de uitgang bent. In de afgelopen 35 jaar heb ik geen trainer meegemaakt die dit soort aanvallen van de kranten kon overleven. De supporters zijn er klaar mee. Als je hoort wat er bij TalkSport allemaal voor phone-in programs binnenkomt, hoe zij zich uitlaten… Dit is niet meer te houden.”

Volgens de journalist van de Telegraaf kan Ten Hag niet meer opboksen tegen de Engelse pers, die samen een groot doel lijken te hebben. “Die kranten sluiten nu een soort pact: met zijn allen tegen Ten Hag. Hoe hoopvol hij ook was tot aan Crystal Palace, daarna zijn alle glazen en ruiten van zijn winkel ingegooid. Iconen van de club als Paul Scholes en Michael Owen hebben hem ook met de grond gelijkgemaakt. Er is weinig sympathie en empathie meer voor de technische staf van Ten Hag.” De coach, die zoveel successen behaalde met Ajax, stond ook nog even in de belangstelling van de Amsterdammers, maar de kans op een terugkeer is momenteel niet heel groot.

Bovendien vuurt de Engelse pers niet alleen direct, maar ook op indirecte wijze op de Nederlandse trainer. “Buiten die vijf pagina’s waarop staat dat Ten Hag na de FA Cup-finale moet worden ontslagen, staat ook hoe geweldig Jadon Sancho speelde met Dortmund. Die is buitengezet door Ten Hag, daarvan vindt iedereen dat hij gewoon terug moet komen.” Het wil er tot op heden bij Sancho nog niet echt uitkomen bij United, waardoor hij nu een seizoenshelft bij Borussia Dortmund op huurbasis speelt. Met de Duitse club bereikte hij dinsdag de Champions League-finale.

Van der Kraan vindt de huidige situatie bovendien heel erg lijken op die van Louis Van Gaal, die op 23 mei 2016 werd verslagen na een kleine twee jaar bij United te hebben gewerkt. “Hij zei tegen iedereen dat hij nog een jaar bij United zou blijven. Maar ik had van iedereen gehoord dat ‘ie een paar uur na de finale op straat zou staan.” Uiteindelijk werd Van Gaal twee dagen na de finale de laan uitgestuurd, die wel met 1-2 van Crystal Palace gewonnen werd overigens.

