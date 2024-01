Tegenvaller voor Jans en FC Utrecht: 'Bod op gewilde vleugelspeler resoluut afgewezen'

FC Utrecht heeft een vergeefse poging ondernomen om de gewilde vleugelspeler (24) over te nemen van Fortuna Sittard. De Domstedelingen hadden de geboren Amsterdammer graag toegevoegd aan de selectie van trainer Ron Jans, maar het bedrag dat zij daarvoor overhadden zou 'ver onder de waarde' hebben gelegen die de Limburgers hem toedichten. Bovendien zou Noslin zélf ook niet hebben opengestaan voor een transfer naar de nummer dertien van de Eredivisie.

Dat schrijft Voetbal International woensdagmiddag althans. Fortuna, de huidige nummer tien van de ranglijst, zou de aanbieding uit Utrecht resoluut naast zich neer hebben gelegd. Een overstap naar de club van Jans past bovendien niet in het sportieve plaatje dat Noslin voor zichzelf voor ogen zou hebben. De speler weet zich volgens het weekblad 'serieus gevolgd door clubs uit grotere competities'.

Artikel gaat verder onder video

Daarbij wordt aangehaald dat Fortuna afgelopen zomer nog een bod van een miljoen euro van het Engelse Milwall op Noslin hebben afgeslagen. Of de nummer vijftien van het Chamionship nog steeds tot de geïnteresseerde clubs in de diensten van Noslin behoort is niet duidelijk.

Noslin staat sinds de zomer van 2021 onder contract in Sittard. De buitenspeler was tot die tijd nog actief bij de amateurs, al speelde hij in de jeugd wel enkele jaren bij FC Den Bosch en FC Twente. Sinds zijn debuut voor Fortuna speelde hij inmiddels 71 wedstrijden voor de club, waarin hij tien keer scoorde en vier assists achter zijn naam heeft weten te krijgen. Zijn huidige verbintenis loopt nog door tot medio 2026, waardoor Fortuna hoog in de boom kan gaan zitten.