Bas Nijhuis zorgt voor grote verwarring met beslissing in nadeel van PSV: 'Maandag weer lacherig doen'

Een opvallende beslissing van Bas Nijhuis tijdens de wedstrijd NEC – PSV in De Goffert. Door een doelpunt van Johan Bakayoko kwamen de Eindhovenaren op een 0-1 voorsprong, maar vlak voor de rust kwam NEC langszij via een penalty van Lasse Schöne. Een opvallend moment, want Nijhuis gaf in eerste instantie voordeel.

Veerman ging op ongeveer twintig meter van het eigen doel in de fout waardoor NEC een grote kans kreeg. De PSV-middenvelder probeerde zijn fout te herstellen, maar beging daarbij een overtreding. De bal kwam bij Hoedemakers terecht, die vervolgens de bal naast het doel schoof. De vraag is of het voordeel dan weg is. De VAR besloot van niet, en dus werd een penalty toegekend aan NEC.

De commentator van ESPN legt uit: “Veerman weet het denk ik al, dat hij echt wel een overtreding heeft gemaakt. Het is meer dat daarna een levensgrote kans voor Hoedemakers ontstaat. Het is 100% een overtreding van Veerman, die te laat is bij Sow, en dan Hoedemakers, die wel de kans krijgt en hem naast schiet. Dan kun je ook weer beargumenteren dat het voordeel weg is.”

Verschillende voetballiefhebbers op X, voorheen Twitter, hebben zich gebogen over deze kwestie. “Nijhuis vergeet bij de 0-1 te fluiten voor een overtreding van Schouten, heeft bij de 1-1 de hulp van de VAR nodig en vergeet vervolgens Veerman conform de regels de rode kaart te geven…en maandag aan tafel bij VI gewoon weer een beetje lacherig doen”, schrijft iemand.