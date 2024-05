Peter Bosz maakt de elf namen bekend voor kampioenswedstrijd PSV tegen Sparta

Peter Bosz heeft in de kampioenswedstrijd van PSV tegen Sparta gekozen voor dezelfde namen als vorige week in Heerenveen. Dat betekent dat de teruggekeerde Ismael Saibari weer op de bank plaatsneemt.

PSV kan zondag in eigen huis kampioen worden tegen Sparta, dus heeft Bosz gekozen voor zijn sterkst mogelijke opstelling. De Eindhovenaren wonnen vorige week met 0-8 op bezoek bij SC Heerenveen, dus ziet de oefenmeester geen reden om zijn opstelling te wijzigen. Dat betekent dat het middenveld uit Joey Veerman, Jerdy Schouten en Guus Til bestaat.

Saibari maakte vorige week zijn rentree voor de Eindhovenaren na maanden blessureleed. De Marokkaan speelde dit seizoen 29 duels in alle competities. Daarin was hij acht keer trefzeker en leverde hij vier assists af. In het kampioensduel moet de middenvelder genoegen nemen met een plekje op de bank.

Naast de jacht op de landstitel is het duel met Sparta voor Luuk de Jong extra belangrijk. De in topvorm verkerende spits staat op dit moment op een gedeelde eerste plek op de topscorerslijst met 27 treffers. In de kampioenswedstrijd zal hij zijn productie voor dit seizoen willen uitbreiden, om zo ook de persoonlijke onderscheiding in de wacht te slepen.

Opstelling PSV: Benitez; Teze, Ramalho, Boscagli, Mauro; Schouten, Veerman, Til; Bakayoko, De Jong, Tillman.

