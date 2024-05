Johan Derksen stoort zich opnieuw mateloos aan sportverslaggever en pleit voor vertrek

Joep Schreuder heeft met zijn interviews naar aanleiding van de landstitel van PSV voor verbazing gezorgd. De sportverslaggever creëerde volgens René van der Gijp, Johan Derksen en Wilfred door opvallende stiltes te laten vallen voor een ongemakkelijk interview met Peter Bosz.

De naam van Schreuder komt maandagavond ter sprake aan tafel bij Vandaag Inside als Genee voor de grap de suggestie doet dat de sportjournalist de premier van Nederland moet worden: "Dan zijn we wel van die rare verhalen verlost bij Studio Voetbal", reageert Derksen vervolgens. De Snor vindt het opmerkelijk dat Schreuder nog steeds als sportverslaggever actief is bij de NOS, zo steekt hij niet onder stoelen of banken: "Ik snap niet dat die man nog losgelaten wordt. Het maakt mij niet uit wat hij doet, maar die gemaakte zinnetjes... Ik vind het zo stuitend. Het is toch een act."

Van der Gijp heeft zich, net als Derksen, ook verbaasd over het interview van Schreuder met Bosz. Van der Gijp viel op dat de journalist op een specifiek doel uit was: "Stiltes laten vallen, hopen dat Peter Bosz gaat huilen. Dat deed hij niet", zegt de analist van Vandaag Inside over de reactie van de trainer van PSV. "Ook Bosz wordt ongemakkelijk. Schreuder laat stiltes vallen en Bosz denkt dan: mag ik nu gaan of niet?"

Genee geeft in het programma aan dat hij goed begrijpt wat Derksen zegt. Ook de presentator van Vandaag Inside ziet een soort act in de interviews van Schreuder: "Het is zo gemaakt allemaal, doe nou gewoon even normaal. Stel nou gewoon een paar normale vragen", zegt de geboren Fries.

