Marcel Brands houdt de positie van Nederland op de UEFA-coëfficiëntenranglijst nauwlettend in de gaten. Volgens de algemeen directeur van PSV is het ontzettend belangrijk dat de Eredivisie de twee rechtstreekse Champions League-tickets behoudt en hij heeft daarom twee opvallende ideeën.

PSV heeft de ambitie om ‘elke vijf jaar minimaal vier keer Champions League’ te spelen. Deze inkomsten nemen de Eindhovenaren vanaf nu ook op in een nieuwe driejarige begroting. Zo kan de PSV-top ‘iets stabieler regeren’. “Als je steeds van een jaar uitgaat, heb je die pieken en dalen, en komt daar veel meer stress op”, aldus Brands in gesprek met NRC.

Artikel gaat verder onder video

Een terugval op de UEFA-coëfficiëntenranglijst van de Eredivisie is dan ook een groot risico voor de Eindhovenaren. “Ajax, PSV, Feyenoord en AZ hebben genoeg punten gehaald de afgelopen jaren”, zegt Brands. “Het gaat om ploegen vijf en zes.” In de afgelopen seizoenen ging dat onder meer om FC Twente en FC Utrecht.

In principe heeft Brands goede Europese prestaties van de andere Nederlandse clubs nodig om de eigen Champions League-ambities te kunnen nastreven. Zo heeft de directeur het idee om de clubs in de subtop financieel extra te ondersteunen, uit de al bestaande pot geld die wordt gevuld met een deel van de Europese premies van clubs die actief zijn in Europa. Op deze manier kunnen de clubs, in theorie beter voor de dag komen in Europees verband.

Daarnaast is er nog iets wat kan helpen. Brands is namelijk ‘voorzichtig enthousiast’ over de introductie van een kampioenspoule in de Eredivisie, zoals ze die ook in België kennen. Vanaf het voorjaar strijdt de topzes daar om de titel. “Ik vind het wel de moeite om daarnaar te kijken”, erkent Brands. "Als we straks pas reageren als we achtste staan op de coëfficiëntenlijst, zijn we te laat.”

