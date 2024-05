Play-offs na het seizoen op de schop? Driessen en Verweij zijn voor

Valentijn Driessen en Mike Verweij zouden beiden graag zien dat er een rigoureuze verandering plaatsvindt in het Nederlands voetbal. De journalisten van De Telegraaf hebben echter niet helemaal dezelfde zienswijze.

Tijdens de podcast Kick-Off worden de meest recente play-offduels voor Europees voetbal besproken, waarin FC Utrecht en Go Ahead Eagles doorbekerden en zondag de finale spelen.

Verweij ziet de Domstedelingen als de favoriet voor het laatste Europese ticket en beignt met een lofzang. "Het is wel ontzettend knap wat Ron Jans bij FC Utrecht heeft gedaan. Ajax heeft achttiende gestaan, maar FC Utrecht ook." Driessen vindt niet dat we daar complimenten voor moeten uitdelen. "Het is natuurlijk ook een blamage dat FC Utrecht daar stond. Als je ziet wat zij elk jaar investeert en wat er binnenkomt. De achterstand viel ook wel mee."

NEC verloor thuis bij Go Ahead Eagles, waardoor het seizoen van de nummer zes en bekerfinalist nu teleurstellend is beëindigd. Verweij heeft wel medelijden met de Nijmegenaren. "Ik ben heel groot fan van de degradatie- en Europees voetbal-playoffs, maar eigenlijk mogen ze deze wedstrijden ook afschaffen, zeker als je het over één wedstrijd gaat beslissen. Geef gewoon dat Europese ticket aan NEC, die hebben daar op basis van 34 wedstrijden recht op."

Driessen zou de play-offs in juist nóg een andere vorm gieten. "Ik zou juist zoveel mogelijk wedstrijd willen zien, van mij mogen ze ook een poultje maken. Waarom nu stoppen? Negen van de tien spelers gaan toch niet naar het EK. Het is amusementsindustrie, we willen vermaakt worden. Meer wedstrijden!" Verweij levert wel gelijk een sterk tegenargument: "Voor hetzelfde geld was Ajax de play-offs ingegaan, dan had je Brobbey en Bergwijn niet."

