Twee jaar lang topvoetbal spelen met flinke glasscherf in je voet: in Spanje kan het

heeft geruime tijd met een flinke glasscherf in zijn voet gevoetbald. De spits van Athletic Bilbao kreeg er de laatste tijd last van en heeft het onderhuidse stuk glas laten weghalen.

Vrijdag op de persconferentie vertelt trainer Ernesto Valverde over dit bizarre verhaal. "Twee jaar geleden heeft Iñaki een ongeluk gehad waarbij hij een glas brak en erin stapte. Daar had hij toen een diepe wond aan overgehouden, aan de onderkant van zijn voet. Maar van het litteken krijg hij een paar maanden geleden last."

Na een belangrijke wedstrijd, de gewonnen bekerfinale van een maand geleden, besloot de clubleiding een MRI te doen. "Er zat nog steeds glas in zijn voet. Dat hebben ze laten zitten toen het gehecht is. Het is geen kleine scherf: hij is twee centimeter lang. Het naderde volgens de dokter het bot en ik geloof ook een pees."

Op de Baskische club is er om dit moment flink gelachen. "De dokter en ik geloofden het niet. Ze moesten het stuk glas eruit halen. Maar dit verhaal is geniaal, dus ik heb toestemming gevraagd om het verder te vertellen."