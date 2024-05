Derksen ziet echte Nederlandse toptrainer: ‘Ajax is heel dom geweest dat ze niet voor hem gingen’

Johan Derksen vindt Peter Bosz een uitstekende trainer, geeft hij aan bij Vandaag Inside. De voormalig voetballer is van mening dat Nederland door de prestaties van Bosz en Arne Slot op trainersgebied goed op de kaart wordt gezet.

“Bosz vond ik voordat hij naar PSV ging al een toptrainer”, begint Derksen. “We hebben met Bosz en Slot twee toptrainers op Europees niveau die allebei het optimale rendement uit hun materiaal hebben gehaald, ze aantrekkelijk laten voetballen en punten pakken.”

Artikel gaat verder onder video

Tafelgast Job Knoester vraagt zich af waarom hij Bosz zo goed vindt. “Hij is toen met Ajax, niet het sterkste Ajax, ook in de Europacup tegen Manchester United (Europa League-finale 2017, red.) gekomen”, legt Derksen uit. “Die heeft hij dan weliswaar verloren, maar hij liet Ajax helemaal voetballen zoals Ajax hoort te voetballen. Ajax is ook heel dom geweest dat ze hem niet gepakt hebben.”

René van der Gijp is het met Derksen eens en denkt dat PSV geluk heeft dat ze door Borussia Dortmund zijn uitgeschakeld in de Champions League. “Ik lees overal maar dat dat het enige smetje op het seizoen is. Maar de supporters moeten blij zijn dat ze werden uitgeschakeld, want anders wordt je leeggekocht. Als je met dit elftal in de halve finales komt zoals Ajax dat deed, dan ben je weg. Dan verlies je gewoon acht, negen spelers. Nu kun je er misschien nog een paar houden”, besluit hij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Bosz barst na interview in huilen uit: 'Ik mis hem, hij zit nu thuis'

Peter Bosz viel tijdens het interview na het kampioenschap van PSV even stil.