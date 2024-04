Feyenoord toont veerkracht en verkleint gat met PSV tot zeven punten

Een veerkrachtig Feyenoord heeft de wedstrijd tegen FC Utrecht met 4-2 gewonnen, nadat de ploeg in de eerste nog op 0-2 achterstand kwam door goals van en . Vlak voor rust schoot Igor Paixao op een fenomenale wijze de 1-2 binnen en gingen de ploegen rusten met deze tussenstand. Na rust hadden de Rotterdammers een eigen doelpunt van Oscar Fraulo nodig om op gelijke hoogte te komen. Goals van en invaller Leo Sauer zorgden voor een 4-2 overwinning.

Feyenoord zag zaterdag PSV voor het eerst dit seizoen verliezen (3-1 tegen NEC) en zou uiterst gebrand zijn om het gat met de Eindhovenaren te verkleinen naar zeven punten, maar dan moet er wel gewonnen worden van FC Utrecht. De ploeg van Ron Jans is deze tweede seizoenshelft goed bezig en kan een moeilijke tegenstander worden voor de Rotterdammers.

Dat was al gauw in de wedstrijd te zien, want in de tweede minuut kwam FC Utrecht al op een 0-1 voorsprong door een afstandsschot van Boussaid. Uit de corner kwam een afvallende bal bij de buitenspeler en die aarzelde niet en schoot de bal in de linkeronderhoek achter Timon Wellenreuther. Na een aantal kansjes van Feyenoord kwamen toch de Utrechters weer door. Jens Toornstra geeft een geweldige pass op de opgekomen Niklas Vesterlund en die wil afspelen op Lammers, maar wordt op de hakken gelopen door Quilindschy Hartman en daardoor kregen de Domstedelingen een penalty. Deze penalty werd in de linkeronderhoek raak geschoten door de oud-spits van sc Heerenveen en PSV.

Toch lukte het FC Utrecht niet om zonder tegendoelpunten het rustsignaal te halen, want in de 36e minuut schoot Paixao van heel ver raak. De bal werd hard geschoten en keeper Vasilios Barkas kon de bal niet uit zijn doel houden en stond het weer 1-2 in De Kuip. Vlak voor rust schoot Mats Wieffer nog van dichtbij tegen de Griekse doelman aan en dus gingen beide ploegen met een 1-2 tussenstand rusten.

Na de rust ging Feyenoord op zoek naar de gelijkmaker en na wat pogingen vond de ploeg van Arne Slot ook de 2-2. Dávid Hancko liep door aan de linkerkant en schoot tegen Barkas aan, maar de bal kaatste via de doelman tegen de arm van Fraulo aan en de bal rolde langzaam over de doellijn heen van FC Utrecht. Een 2-2 stand was nog niet genoeg voor de Feyenoorders, want niet veel later schoot Hancko de 3-2 ook nog binnen. Eerste poortte de verdediger een speler van de Domstedelingen en daarna schoot de Slowaak in de rechterbovenhoek.

Om het spektakelstuk helemaal af te sluiten schoot invaller Sauer de 4-2 nog binnen na een fout van Zidane Iqbal. De middenvelder verslikte in een pass en daar profiteerde de Slowaak van en oog in oog met Barkas faalde 18-jarige speler niet. Verder kwamen er geen goals meer en eindigde de wedstrijd dus in een 4-2 overwinning voor Feyenoord. Door deze overwinning is het gat met PSV nog zeven punten en er moeten nog zeven wedstrijd gespeeld worden. FC Utrecht blijft op de achtste plaats staan met vier punten achterstand op Go Ahead Eagles.