West Ham United pleegt transfercoup van jewelste en deelt Juventus gigantische tik uit

Juventus was er alles aan gelegen zich tijdens deze transferwindow te versterken met , maar de Franse verdediger is momenteel hard op weg naar West Ham United. Volgens de doorgaans uitstekend geïnformeerde Fabrizio Romano is het Juventus niet gelukt tot een akkoord te komen met OGC Nice, maar heeft de huidige werkgever van Todibo inmiddels overeenstemming bereikt met West Ham over een huur mét verplichte optie tot koop.

En dat is een hard gelag voor Juventus, dat bezig is een flinke bezem door de selectie te halen. De Italiaanse grootmacht nam deze zomer al afscheid van verschillende spelers en de bedoeling is dat er nog meer zullen vertrekken. Juventus versterkte zich al met onder meer Douglas Luiz en Khéphren Thuram en had ook Todibo dolgraag aan de selectie willen toevoegen. Na wekenlange onderhandelingen is de Oude Dame er echter (nog) niet in geslaagd een overeenstemming te bereiken met OGC Nice. De club uit Turijn dreigt Todibo nu volledig mis te lopen.

Romano meldt dat West Ham United in de persoon van directeur Tim Steidten is afgereisd naar Nice om de transfer van Todibo te beklinken. Volgens de Italiaanse transferspecialist heeft de Premier League-club inderdaad een akkoord bereikt met OGC Nice. Todibo moet naar verluidt in eerste instantie op huurbasis de overstap maken naar West Ham United, alvorens de club uit Oost-Londen volgend jaar een bedrag van veertig miljoen euro neertelt om de verdediger definitief binnen te halen. OGC Nice zou daarbij ook nog een doorverkooppercentage bedingen. De Britten moeten nog wel tot een akkoord zien te komen met Todibo zelf, maar volgens Romano hebben ze er veel vertrouwen in dat dit gaat lukken.

West Ham United, de nummer negen van Engeland in het afgelopen seizoen, zou Todibo vandaag (vrijdag) al medisch willen keuren. Todibo staat sinds de zomer van 2021 onder contract bij OGC Nice. Hij maakte destijds voor een bedrag van 8,5 miljoen euro de overstap van FC Barcelona, nadat hij al een seizoen op huurbasis in Frankrijk had gespeeld. FC Barcelona verhuurde de Fransman eerder aan Schalke 04 en Benfica. West Ham heeft de smaak flink te pakken op de transfermarkt. Het haalde eerder al Max Kilman (47,50 miljoen euro), Crysencio Summerville (29,3 miljoen), Niklas Füllkrug (27 miljoen), Luis Guilherme (23 miljoen) en Guido Rodríguez (transfervrij) binnen.

🚨⚒️ EXCLUSIVE: West Ham director Tim Steidten travels to Nice as #WHUFC are hijacking Jean-Clair Todibo deal!



Juventus in talks for weeks but no green light from Nice.



Agreement West Ham-Nice now DONE for €40m plus sell-on clause.



West Ham trying to book medical on Friday! pic.twitter.com/a9M2vgfb1i — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2024

