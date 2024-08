Feyenoord kan door transfer Summerville plots miljoenen euro's bijschrijven

Feyenoord profiteert mee van de aanstaande transfer van Crysencio Summerville naar West Ham United. De Rotterdammers mogen miljoenen euro’s bijschrijven.

Summerville gaat Leeds United op korte termijn inruilen voor West Ham United. Volgens transferexpert Fabrizio Romano is de overstap al rond en zijn de twee clubs akkoord over een transfersom van boven de 25 miljoen pond (boven de 30 miljoen euro).

Feyenoord heeft recht op een doorverkooppercentage van 10 procent, plus een solidariteitsbijdrage van vijf procent over de transfersom, zo weet 1908.nl. De club verkocht Summerville in 2020 voor een vermeend bedrag van een miljoen euro.

Vaak worden doorverkooppercentages berekend over de winst. Of dat in dit geval ook zo is, is nog niet zeker. Maar omdat het in 2020 om een dusdanig lage transfersom ging, maakt dat weinig verschil.

De exacte transfersom is nog onduidelijk. Romano spreekt van een bedrag boven de 25 miljoen pond (30 miljoen euro). Bij een transfersom van 30 miljoen zou Feyenoord al recht hebben op 4,35 à 4,5 miljoen euro.

