Ajax ontvangt open sollicitatie: ‘Het is mijn club, ik heb er elf jaar gespeeld’

heeft nog altijd de ambitie om een keer het shirt van Ajax 1 aan te trekken. De doelman, die afgelopen zomer de overstap maakte van Go Ahead Eagles naar Olympique Marseille, doorliep een groot deel van zijn opleiding in Amsterdam, maar tot een doorbraak in de hoofdmacht kwam het niet. De Lange sluit niet uit dat het er in de toekomst toch nog een keer van komt.

De 26-jarige sluitpost streek al op jonge leeftijd neer in de jeugdopleiding van Ajax. Hij maakte in 2006 de overstap van Zwanenburg naar de Toekomst. De Lange doorliep vervolgens een groot aantal jeugdelftallen, maar tot een serieuze kans in de hoofdmacht zou het niet komen. Hij vertrok in de zomer van 2017 transfervrij naar FC Twente. De Lange baalt er ergens toch wel van dat hij zijn opdracht in Amsterdam niet heeft kunnen voltooien. “Dat voelt toch als unfinished business. Alsof dat toch ooit nog een keer moet gebeuren”, zo vertelt hij in gesprek met Ajax Showtime.

De Lange windt er geen doekjes om. “Ajax is mijn club, ik heb er elf jaar gespeeld. Die ambitie en droom heb ik nog steeds wel. Ik heb alleen één wedstrijd in Jong Ajax gespeeld, maar dat was een oefenwedstrijd. Ik heb wel vaak op de bank gezeten, maar geen officiële wedstrijd gekeept.” Hij sluit niet uit dat het in een volgende fase van zijn loopbaan toch nog gaat gebeuren. “Ik heb wel vaak op de bank gezeten, maar geen officiële wedstrijd gekeept. Er leiden meer wegen naar Rome, om nog maar een cliché te gebruiken. Er is altijd nog van alles mogelijk. Voor een keeper ben ik nog jong, dus wat nu nog niet is, kan in de toekomst nog komen. Ik kan nog even door”, zo wijst hij op Remko Pasveer, de 40-jarige doelman die tot verbazing van velen de veel jongere Diant Ramaj tijdens de voorbereiding uit het elftal keepte.

Ajax informeerde afgelopen zomer al naar De Lange

“Laten we voor mij tien jaar aanhouden en dan moet het kunnen. Ik heb er zo lang gespeeld en ik kijk nog elke wedstrijd van Ajax. Het is gewoon mijn club en dat zal altijd zo blijven”, zo spreekt De Lange mooie woorden over de Amsterdammers. De Lange zal voorlopig ergens anders zijn met zijn gedachten. Hij bekroonde een supersterk seizoen met Go Ahead Eagles afgelopen zomer met een toptransfer naar Olympique Marseille. De Franse topclub telde twee miljoen euro neer voor de komst van de sluitpost. Olympique Marseille was zeker niet de enige club met belangstelling. Ajax had zijn voormalige jeugdspeler eveneens op de korrel. “Ja, zeker. Vanuit Ajax kwam vrij snel het verhaal dat er eerst verkocht moest worden. Voor mij hield het op een gegeven moment op met wachten”, zo klinkt het.

De Lange kon het risico niet nemen dat Ajax uiteindelijk niemand zou verkopen en hij door tevergeefs te wachten helemaal geen transfer zou maken. “Ik heb begrepen dat er zeker contact is geweest, maar het was vrij duidelijk. Er móést iets verkocht worden voordat er iets mogelijk was”, aldus de goalie van Olympique Marseille, waar hij overigens de kleedkamer deelt met Gerónimo Rulli. De Argentijn arriveerde begin 2023 in Amsterdam, maar trok de deuren van de Johan Cruijff ArenA afgelopen zomer achter zich dicht. “We gaan heel goed met elkaar om. We hebben ook een beetje hetzelfde karakter. We leren veel van elkaar. Het is een beetje cliché, maar dat gevoel heb ik echt. We steunen elkaar”, zo vertelt De Lange over zijn ‘concurrentiestrijd’ met Rulli.

De Lange moet zijn officiële debuut voor Olympique Marseille nog maken. Trainer Roberto De Zerbi kiest tot op heden voor Rulli als zijn eerste doelman. Met tien punten uit de eerste vier competitieduels is de club uit Marseille prima aan het seizoen begonnen. Zondagavond staat de uitwedstrijd tegen Olympique Lyonnais op het programma.

